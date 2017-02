Monitoreo Político

Que tal estimados lectores los saludo con mucho gusto, comentarles que el Gobernador Héctor Astudillo Flores informó que el Estado de Guerrero se prepara para los eventos que ya están en puerta y que causarán un alto impacto para nuestro Estado y desde luego para el puerto de Acapulco y para el país; estos eventos por mencionar algunos son el Abierto Mexicano de Tenis en donde se contará con la presencia del tenista español de talla internacional Rafael Nadal, también se llevará a cabo la Convención Nacional Bancaria y desde luego el Tianguis Turístico que sin duda alguna será el mejor Tianguis Turístico de su historia el cual Guerrero será sede, asimismo se inaugurará la Tirolesa y se podría inaugurar el Macro Túnel.

Es muy importante que sepamos que con estos eventos deportivos, eventos de negocios y la inauguración de estas grandes obras el destino turístico de nuestra Entidad a través del Puerto de Acapulco será la ventana de México; por mencionar un ejemplo en día pasados se realizó un concierto en donde estuvo deleitando con sus melodías el cantautor mexicano Marco Antonio Solís en el Forum Imperial la gente abarroto el inmueble hasta más no poder y esto es muy positivo porque la ciudadanía y los visitantes están disfrutando de Acapulco, otro de los eventos será el ya tradicional Triatlón que se celebrará una vez más en Ixtapa Zihuatanejo, y posteriormente a todo esto viene la Semana Santa que estamos seguros se rebasaran los índices en cuanto a ocupación hotelera y de los visitantes. Muy buen trabajo se está realizando en promoción turística para el desarrollo del Estado de Guerrero.!!

Por otro lado el Gobernador Héctor Astudillo Flores Instaló una Comisión intersecretarial junto las Delegaciones Federales para atender el tema de los Migrantes que serían repatriados de los Estados Unidos hacia México, y en especial a los de Guerrero, ya se están preparando para atender a los guerrerenses que lleguen a sus lugares de origen hay un programa por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado que se denomina “Repatriados Trabajando” en donde se les entrega un apoyo económico y se les canaliza en algún empleo formal o en alguna actividad económica mediante un proyecto productivo, el Gobernador Astudillo lo que anuncio es que todo lo que se va ahorrar en estas 20 medidas de austeridad se va a canalizar para fortalecer las actividades de los emprendedores.

Asimismo Astudillo Flores anuncio que este fin de semana estará realizando una gira de trabajo por la Unión Americana, se reunirá con Migrantes Guerrerenses en San Diego California, Los Ángeles, con la finalidad de ofrecer su total apoyo y dar a conocer las acciones que ha implementado para la estabilidad y desarrollo de Guerrero; recordaremos que ya estuvo en Chicago, y ahora estará en estas ciudades para que sin duda alguna les manifieste en persona que el Gobernador de Guerrero está al pendiente y más cerca de ellos y que no están solos..!!

Pasando a otro tema en días pasado se han cumplido cien años de la aprobación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos documento que nos ha regido a lo largo de un siglo con todos los “parches” y con todos los agregados que han sido capaces de imponerle una serie de Congresos y de Legislaturas que han vivido a través de algunas ocurrencias. Hoy se deberíamos de estar revisando el contenido de este histórico documento, encontrar sus fortalezas en cuanto a la defensa de la Soberanía, a la construcción de la imagen y de las relaciones políticos, sociales y comerciales que México tiene con el resto del mundo para tener un documento base y que este nos permita llegar sin dar tumbos sin dar traspiés a una negociación que es urgente con los Tratados Comerciales que se tienen con el resto del planeta.

Si bien hoy nos escandaliza y nos entretiene la ocurrencia de un empresario que logró hacerse de la Presidencia de la Nación más poderosa del mundo eso en ningún momento es lo indispensable, es probable que sea lo urgente en la agenda política nacional pero no es lo indispensable ni en la agenda social ni en la agenda económica de 120 millones de mexicanos más los 35 millones de mexicanos que viven más allá del Río Bravo. Tenemos que concentrarlo en lo que es nuestro y dejar de lado lo que no nos pertenece, existe una expresión que bien nos puede permitir establecer bajo que condiciones podemos llegar no solamente en el ámbito de la Seguridad Nacional como ya lo pide el Secretario Norteamericano John Kelly y que en esa comunicación telefónica que sostuvo con los Secretarios de la Defensa y de la Marina de nuestro país; tenemos que llegar a saber qué es lo que podemos cambiar a reconocer que es lo que no podemos cambiar y ubicar la fortaleza para sacar el mejor provecho de esa nueva relación bilateral que hoy incluye algo que no sabíamos que existiría cuando se aprobó la Constitución Política del 05 de febrero de 1917, que es el mundo digital y el mundo virtual hoy estas dos situaciones nos comunican pero también nos están aislando..!!

Pasando a otro tema y haciendo una modesta reflexión es válido para individuos y grupos, para la sociedad y el gobierno para un Estado como el mexicano pretender explicarnos el pasado para comprender el presente y construir el futuro, la Revolución Mexicana sin duda alguna fue una época de incertidumbre, rica en creaciones artísticas, políticas, sociales, económicas pero su mejor producto sin duda fue la Constitución Política de 1917 ahí las demandas, las necesidades y deseos de los diversos grupos revolucionarios se transformaron en un Proyecto Nacional.

No puede haber nada ni nadie que pretenda estar por encima de lo que establece nuestra Carta Magna, este reino del deber ser se integra al ser de la política y al deber de la ética que nos rige. Su ignorancia o desconocimiento en términos de aún no exime a nadie de su cumplimiento; por eso cumplen cien años para la Carta Magna de 1917 más allá de lo místico que un siglo ampara son muchos vaivenes sobre todo cuando la comparamos con sus precedentes constitucionales la de 1824 duró 33 años, la de 1857 duro solo 60 años de la demás el espacio entre 1824 y 1857 perdimos la mitad del territorio nacional pero con la que actual nos rige 1917 a mediados de los años 70´s, incrementamos al doble nuestro territorio nacional con la zona económica exclusiva.

Hay muchos aspectos que se podrían seguir analizando jurídicos-políticos sobre este importante tema como es son las lecturas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Animooooooo..!!