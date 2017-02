La UAGro y los resultados de la Prueba Planea 2016

Con el propósito de conocer en qué medida los estudiantes del Nivel Medio Superior, logran dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de la educación media superior, en dos áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) y Matemáticas, del 12 al 14 de abril del 2016, se llevó a cabo la aplicación de la prueba Planea Media Superior a una muestra de alumnos de cada una de las 14,784 escuelas de educación media superior del país, de carácter público, federal y estatal, planteles particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) otorgado por la SEP o por las entidades federativas; así como en instituciones de carácter autónomo y en sus escuelas particulares incorporadas.

Esta Prueba se aplicó por vez primera en el 2015, a 14, 548 escuelas y 1,037,775 alumnos; para el 2016, se aplicó a 14,784 escuelas y a 579,923 alumnos. Se diseñó para ofrecer a padres de familia, estudiantes, maestros, directivos, autoridades educativas y sociedad en general, información específica sobre el logro académico de las escuelas y, utilizada adecuadamente, constituye un potente instrumento que puede contribuir a mejorar la calidad de la educación.

Es una prueba objetiva y estandarizada; está conformada por 110 reactivos de opción múltiple, 50 que evalúan Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) y 60 de Matemáticas; Es una prueba criterial; también es una prueba de diagnóstico; en el área de lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) se incluyen en la prueba cuatro tipos de textos para evaluar los siguientes procesos: extracción, interpretación y reflexión. En Matemáticas, se evalúan los procesos de reproducción, conexión y reflexión en cantidad, cambios y relaciones, espacio y forma.

En este contexto, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), máxima casa de estudios de la entidad suriana también participó obteniendo los resultados: La Escuela Preparatoria No. 25 con sede en Petatlán, turno vespertino, obtiene el primer lugar estatal en Matemáticas con un puntaje del 92.9 que la ubica en el Nivel IV; en segundo término se ubica la Escuela Preparatoria No. 39 con sede en Ajuchitlán del Progreso, turno matutino con 91.4, ubicada también en el Nivel IV.; la Escuela Preparatoria No. 8, con sede en Pungarabato ( Cd. Altamirano), obtiene el 87.3, que la ubica en el cuarto lugar estatal, del Turno Matutino.

En el área de Lenguaje y Comunicación, la Preparatoria No. 25 de Petatlán obtiene el Segundo Lugar a nivel estatal y Primer lugar de manera interna con el 82,9.

Para obtener el Nivel IV, los alumnos además de dominar los conocimientos y habilidades de los niveles II y III, los alumnos que se encuentran en este nivel de logro son capaces de evaluar el entorno e integrar los datos obtenidos mediante diferentes procedimientos matemáticos, para contrastarlos con modelos establecidos o situaciones reales. Leen e interpretan tablas, gráficas e información textual cuando resuelven problemas contextualizados que requieren de estimaciones, conversiones, análisis de información gráfica o sucesiones. Cuantifican y representan matemáticamente las magnitudes del espacio para resolver problemas que implican el manejo de figuras planas y tridimensionales, así como las propiedades geométricas de figuras incompletas. Adicionalmente, realizan cálculos a partir de dos funciones lineales o cuadráticas que se muestran de manera independiente y mediante representaciones numéricas, textuales, gráficas o tabulares.

¡¡ Así marcha la gloriosa Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). !!