Frank en su tinta

EL SALUDO fue frío, casi forzado. Al finalizar el acto “Somos Mexicanos” el martes en Casa Guerrero, el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arreaga, se acercó al gobernador Héctor Astudillo Flores para saludarlo, pero recibió un frío saludo y se apreció una reprimenda y petición directa para que resuelva el conflicto que tiene su dependencia. Lo confirmó en entrevista el mandatario estatal: “Le pedí al secretario que tiene que resolver eso, que tiene que atender y solucionar; son inconformidades que le he pedido al secretario que sea muy ágil para tratar de resolver, son temas exclusivos de la SAI y lo que me interesa es que se resuelvan pronto. Y es que el jueves 3 de febrero los trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Asuntos Indígenas iniciaron un paro de labores indefinido y tomaron sus oficinas en demanda de la destitución del titular, Gilberto Solano Arriaga, y una decena de funcionarios de primer nivel de la dependencia, a quienes acusan de falta de compromiso, discriminación laboral y utilizar recursos públicos para promoción política personal. Afirmaron que el paro de labores y la toma de las oficinas es por tiempo indefinido y que la principal demanda es la destitución de Gilberto Solano Arriaga y de su equipo de trabajo, como Javier Rojas Benito, Felipe Sánchez Ramírez, Arquímedes Gil Nabor Ibáñez, José Antonio Tascon Mendoza, Anayeli Rebaja Pedro, Jaime Pineda, Benigno Gallardo de la Rosa, Vicente López Carrasco, Guadalupe Bobadilla y Omar Torrijos Posada Wong. Cuidado. Los fríos saludos de los gobernantes son sinónimo de relevos…….. CON LA NOVEDAD de que la Delegación de la Sedatu en Guerrero no registró en el Fondo Nacional para Desastres Naturales a 2 mil 700 familias de la región Montaña damnificadas por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, ocurridas en septiembre del 2013. La justificación del delegado José Manuel Armenta Tello fue que “esas familias no fueron atendidas porque la Sedatu no las incorporó debido a un problema administrativo y por el exceso de trabajo”. Así de fácil. Casi 3 mil familias damnificadas por las lluvias no fueron registradas en el Fonden “por un problema administrativo y exceso de trabajo”. Tanto el “problema administrativo” como el “exceso de trabajo” denotan incapacidad, en perjuicio de familias que en septiembre de 2013 se quedaron son nada por las lluvias de tres días que destrozaron gran parte del Estado………. SON PRESIDENTES de dos de los municipios más importantes de Guerrero y los dos han fallado. Marco Antonio Leyva Mena (del PRI) en Chilpancingo y Evodio Velázquez Aguirre (del PRD) en Acapulco, dos municipios marcados por la violencia y donde los servicios básicos de los ciudadanos no han sido satisfechos. Y aun así tienen aspiraciones electorales: Marco Leyva quiere ser diputado (local o federal, lo que caiga o le dé su amigo el gobernador) y Evodio sueña con ser senador, a pesar de que le lleva la delantera su compañera de tribu, Beatriz Mojica Morga. ¿Les alcanzará el trabajo que realizan para brincar a otro cargo de elección popular? ¿O el electorado los mandará a la banca?........... SIMPLE dato: Será hasta la segunda semana de marzo cuando se aplique el operativo del alcoholímetro en Iguala, luego de la Feria de la Bandera 2017…….. PUNTO.