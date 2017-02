Entrega DIF-Taxco tarjetas del Inapam y apoyos alimentarios

Al encabezar la entrega de 82 tarjetas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) a beneficiarios de las zonas urbana y rural del municipio, la presidenta del DIF-Taxco, Lili Campos de Flores, aseguró que desde la estructura familiar se podrá recomponer el tejido social y llamó a la comunidad a practicar la unidad, “porque se habla de unidad, pero lo complicado es practicarla”.

En el evento, donde además entregó apoyos alimentarios a hombres y mujeres del municipio, la esposa del alcalde Omar Jalil Flores aceptó que el mundo entero está sufriendo situaciones de pérdida de valores y una falta de amor al prójimo, lo que ha traído consigo una descomposición donde lo anormal se ve como normal.

Campos de Flores mencionó que algunos sectores de la sociedad se han acostumbrado a escuchar la palabra “unidad” pero no contribuyen para practicarla y hacerla realidad con buenas acciones y que éstas se vean, por lo que eventos como el de hoy tienen que ir encaminados a sembrar la semilla de una sociedad positiva, unida y con buenas acciones.

Al paso de los años, dijo, se empezó a ver normal lo que no es normal, la comunidad se acostumbró y comenzó a perder la capacidad de asombro, los infantes observan violencia en la televisión o llegan a sus hogares con objetos que no son suyos y los adultos no le toman importancia, al grado de minimizar el valor de la honestidad.

Puntualizó que por englobarse en el trabajo y otras situaciones, disminuyó la atención, comunicación y el trabajo que debe existir de los padres hacia sus hijos, además de que se han materializado los pequeños detalles entregados a los infantes respecto a su costo monetario o tamaño, desestimando el aprecio y sinceridad y generando un daño emocional.

Lili Campos llamó respetar a la niñez y grupos vulnerables como los adultos mayores para que estén intactos y protegidos en una esfera de cosas buenas y positivas y pidió a la sociedad estar pendientes y ser cuidadosos de la información registrada, principalmente por los menores, porque muchas de las veces el subconsciente procesa acciones no muy gratas.

Aunque desestimó la posibilidad de que la pérdida de valores y amor al prójimo se hayan originado por el hecho de que los adultos dejaron de educar desde los hogares, la presidenta del DIF-Taxco indicó que se debe hacer un alto en el camino y voltear a los lados, aprender de lo vivido, de lo hecho y cambiar la realidad cuando ésta no les convence, pero también unir estratégicamente las fortalezas de cada persona para llegar al éxito.

Afirmó que si se aspira a buenos resultados deben existir buenas acciones, porque la clave es la unidad familiar para reestructurar el tejido social y recuperar los valores perdidos.

Sostuvo que sólo el trabajo en unidad podrá hacer frente a la situación y éste debe iniciar desde los hogares, porque habrá cambio de gobierno y líderes pero la realidad ahí está y en la medida de una concientización ciudadana serán los resultados, porque es fácil repartir culpas pero no se hacen análisis interiores para determinar las acciones a realizar.