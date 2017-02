No tuvo piedad

Rancho La Misión “B” dio una buena demostración de basquetbol y aplastó 48 por 7 a Tierra Colorada

Iguala, Gro., Febrero 9.- Una demostración de buen basquetbol le trajo a la escuadra de Rancho La Misión “B” una victoria contundente de 48-7 sobre Tierra Colorada, en Mini Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, que pese a poner un poco de resistencia se vio copada por una quinteta que tuvo efectividad casi del cien por ciento en sus tiros al tablero y tras esta actuación la escuadra de La Misión sigue caminando firme en este certamen que recién va floreciendo.

Desde el silbatazo inicial el conjunto de Rancho La Misión “B” impuso condiciones para poder tomar una ventaja que fue determinante en la contienda, una y otra vez las penetraciones y un trabajo defensivo le dieron la victoria parcial con un 20-2 que dejó en claro quién llevo las riendas de este primer episodio de pesadilla para la quinteta de Tierra Colorada.

En el segundo momento de la contienda pese a que La Misión bajó un poco la productividad, no se dejó sorprender por Tierra Colorada que no lograba responder a los embates que llegaban a su tablero y al finalizar este periodo el marcador ya decía 30-4.

Para el tercer llamado a la duela la ofensiva de La Misión tuvo un trabajo efectivo, mientras que a la defensiva no recibió puntos en contra y su cuota aumentó como la espuma para detener el marcador en 46-4 que marcaba ya una diferencia que ponía más cerca de la victoria a las “rancheras”.

Para el última cuarto sólo fue cuestión de que los minutos trascurrieran para que Rancho La Misión firmara esta victoria que se terminó escribiendo en 48-7, el cual las deja más motivados para afrontar su siguiente compromiso.