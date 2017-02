Operan 70 camionetas chileras en la ilegalidad

Iguala de la Independencia, Gro., Febrero 9.- Al menos 70 camionetas particulares, conocidas como "chileras", están operando de manera ilegal en la recolección de basura, ya que están trabajando sin las normas de sanidad ni el permiso de la Dirección de Limpia, informó el titular de esta dependencia, Néstor Embriz Mota.

El funcionario municipal dijo que por esta situación, no están entrando a las arcas del municipio al menos 21 mil pesos mensuales, por estos 70 vehículos que están trabajando de manera irregular, "sin contar con el permiso que sería expedido por la dependencia a mi cargo para que puedan recolectar la basura en la ciudad, es decir, no están pagando 300 pesos mensuales por cada unidad".

Explicó que estas "chileras" tampoco están pagando permiso de Ecología, "sólo pagan la entrada al basurero municipal con un costo de 30 pesos por camioneta".

“Hacen negocio con la basura porque van separando el aluminio, el pet, el cartón, entre otro tipo de materiales, para después venderlo, aparte de que cobran a las amas de casa de 15 hasta 20 pesos por bolsa y al final del día por camioneta están llevándose entre 600 ó 700 pesos diarios, libres de impuestos”

Embriz Mota remarcó que en próximos días llevará una reunión con los encargados de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, como Tránsito Municipal, Ecología y ellos como Departamento de Limpia, para que estas 70 camionetas estén en regla y cuenten con sus permisos establecidos como marca la ley, por parte de Ecología y la Dirección de Limpia, "también cuenten con un número económico y sean identificadas por la sociedad y los que no quieran a captar la regla serán multados por las dependencias señaladas".

Informó que se buscará realizar una reunión con choferes de estas camionetas para proponerles que les pongan lonas y no vayan tirando basura, porque están fomentando la contaminación al medio ambiente.

Por último, invitó a la población a hacer conciencia de que no deje la basura en la calle y pidió a los automovilistas y pasajeros del servicio público a no arrojar sus desechos por las ventanillas, porque eso causa problemas a la salud.