Estudiantes deportados de EU, serán recibidos en escuelas públicas: SEG

Chilpancingo, Gro., Febrero 8.- El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, dijo que aunque no cuenta con indicativos de la llegada masiva a la entidad de estudiantes deportados de Estados Unidos, éstos no tendrán obstáculos para incorporarse a las escuelas públicas.

Dijo que los jóvenes que regresen a la entidad serán aceptados en las instituciones de los diferentes niveles y posteriormente, se regularizarían sus inscripciones con base a los documentos de cada caso.

Lo anterior, después de que el gobernador Héctor Astudillo Flores instruyera públicamente a la SEG para la elaboración de un plan estratégico para recibir a los estudiantes que pudieran ser repatriados del país vecino, luego del arribo de Donald Trump a la presidencia de aquel país.

Entrevistado al término del acto de Instalación del Grupo de Coordinación Local “Somos Mexicanos”, en Casa Guerrero, dijo que los municipios que presentan el mayor número de personas deportadas son Acapulco, Chilpancingo, Tlapa y Tlacoachistla-huaca.

“No hay ningún dato real de las repatriaciones, son porcentajes que se están presentando, nosotros en las escuelas no tenemos ninguna indicación de la llegada de estudiantes a las instituciones de forma masiva”, aseveró.

Dijo que la SEG dará todas las facilidades para que los estudiantes repatriados se incorporen al sistema educativo en el estado.

Sostuvo que el viernes obtuvo personalmente la indicación del gobernador, en el sentido de prepararse para la posible llegada de estudiantes guerrerenses (provenientes) de escuelas de Estados Unidos “y lo que estoy diciendo es que el sector educativo no pondrá ningún obstáculo para poderlos recibir y que después veremos cómo lo regularizamos”.