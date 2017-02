Pago a personal de CENDI’s se ha complicado por austeridad: Otero

El titular de la Secretaría de Educación en el estado, José Luis González de la Vega Otero, destacó que Guerrero, al igual que las otras 31 entidades federativas del país, enfrenta un recorte presupuestal que dificulta, entre otros conceptos, regularizar el pago al estímulo de los trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI’s) que se mantienen en paro desde hace una semana.

Sostuvo que ya existe un acuerdo con los trabajadores administrativos para que este mes concluya una negociación con la Federación y puedan pagarles febrero y enero.

Respecto al recorte presupuestal por parte de la Federación, no dio mayor detalle. “Es un recorte presupuestal nacional, todos los estados estamos en esta situación”, precisó.

Insistió en que el gobierno estatal está aportando un recurso para combinarlo con la Federación y cumplir el pago del estímulo a los Trabajadores Administrativos y de Apoyo al Servicio Docente.

“Lo único que pido –a los trabajadores- es un mayor compromiso, que se oiga como tenga que oírse”, refirió.

Dijo que el pago que reclaman es un “asunto federal” que se han complicado por la “austeridad” en este 2017.

De la Vega Otero afirmó que es cuestión de tiempo la solución al pago que se les otorga a manera de estímulo por laborar ocho horas de trabajo continuas, “y en ese sentido, les pediría un mayor compromiso con los niños”.

Refirió que algunos otros rubros que se han visto afectados por el recorte presupuestal al estado es el estímulo por concepto discrecional para 3 mil trabajadores, en su mayoría administrativos. “No se les había pagado, espero ya lo regularicemos en febrero”, confió.

Bloquean libramiento viejo a tixtla

trabajadores de cendi

La mañana de este martes, trabajadores del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) “Soledad Orozco” bloquearon el viejo libramiento a Tixtla al cumplirse una semana de paro de labores indefinido para reclamar el pago de un estímulo económico a personal administrativo y de apoyo.

El paro de labores con ese motivo se lleva a cabo en seis Cendi’s en distintos puntos del estado, incluido el "Soledad Orozco".

Los manifestantes colocaron algunas pancartas señalando: “si no hay pago, no hay trabajo”, “exigimos solución”, “sin compensación, no hay solución”, entre otras consignas.

Denunciaron que sin previo aviso ya no se les pagó el estímulo correspondiente al mes de enero. Por ese concepto deben recibir mensualmente 2 mil 90 pesos por laborar de 7:00 a 3:30 de la tarde sin contar con doble plaza.

Recordaron que han sostenido reuniones con funcionarios de la SEG, sin que exista un compromiso definitivo respecto a la fecha en que se repondrá este recurso, “y sólo nos han dicho que se debe a la falta de presupuesto federal”

Al bloqueo se presentó el secretario Técnico de la SEG, Jorge Sotomayor Landeta, quien les pidió levantar la manifestación, luego de comprometerse a que en este mes se regularizará el pago del estímulo reclamado.