Frank en su tinta

MIENTRAS el Presidente Enrique Peña Nieto fue este martes al aeropuerto de la Ciudad de México para fotografiarse con los migrantes que regresan (expulsados) de Estados Unidos, el “pollero” Alejandro Moreno, que lleva en el oficio 19 años, afirmó que, lejos de significar un obstáculo, el muro que Donald Trump pretende construir en la frontera con México es visto por los traficantes de personas como oportunidad para aumentar las tarifas y obtener más ganancias al cruzar migrantes. En entrevista con el periódico La Jornada, el “pollero” reiteró que el muro no detendrá el paso de mexicanos a Estados Unidos, “sólo lo encarecerá, ya que existe una maquinaria que trabaja en coordinación y complicidad con autoridades” sostuvo Moreno, quien trabaja para un grupo organizado de polleros que opera entre Sonora y Arizona y por cada cruce pasan entre 30 y 50 migrantes. El problema es de fondo y no se resuelve con una foto del Presidente con los expatriados. En la revelación del “pollero” Moreno hay una frase clave: “Existe una maquinaria que trabaja en coordinación y complicidad con autoridades”. Solamente hay que rascarle. En este contexto, ¿les servirá a los expatriados una foto con Peña Nieto?.......... TODO empezó el sábado pasado, cuando los perredistas marcharon en Chilpancingo contra el gasolinazo y contra la política migratoria de Estados Unidos y al final, en un mitin, quemaron tres piñatas con las figuras de Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Héctor Astudillo Flores. El hecho enardeció a los priistas, quienes a través de su dirigente estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, calificaron el acto como vandálico y remataron: “Los del PRD piden gobiernos de primera, pero ellos se comportan como partido de quinta”. Los perredistas no se quedaron callados (no están acostumbrados a hacerlo) y (también) a través de su dirigente estatal, Celestino Cesáreo Guzmán, dijeron que Huicochea representa a lo más rancio del PRI de Guerrero, además de que “su ataque lo muestra como un hombre con severas limitaciones”. Hagan sus apuestas………. LA SECUNDARIA Técnica 307 “Eduardo Gamboa Flores”, ubicada en la colonia Nuevo Horizonte de Iguala, es una excelente opción para los egresados de primaria del presente ciclo escolar que viven por esa zona de la ciudad. Cuenta con todas las asignaturas y un taller de informática, además tiene atención psicológica y del personal de USAER para alumnos con capacidades diferentes, la atención es personalizada y cuenta con cancha de basquetbol. Todo en el turno matutino. Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 15 de febrero…….. PITONISOS aseguran que en las boletas electorales del 2018 por la presidencia municipal de Iguala vendrán los siguientes nombres: Felipe Ramírez Liborio, Silviano Mendiola Pérez, Raúl Tovar Tavera, Roberto Salazar Rodríguez, David Gama Pérez, Oscar Díaz Bello, Erik Catalán Rendón, Mauricio González Razo y Antonio Galarza Zavaleta. Sin embargo, los mismos pitonisos no precisan por cuáles partidos……… SIMPLE dato: En la República Checa la cerveza es más barata que el agua. En esa nación, la ingesta de la cerveza por habitante es de 161 litros por año, la mayor del mundo, debido a que es más económica, no sólo que el agua, sino que los refrescos y los jugos……… PUNTO.