Parlamento escocés se opone formalmente al "Brexit"

El Parlamento escocés se opuso formalmente a que el Reino Unido inicie el proceso para abandonar la Unión Europea (UE), a pesar de que su voto, con efectos simbólicos, no impide al Gobierno británico ejecutar el “Brexit”.

El Partido Nacionalista Escocés (SNP, independentista) recibió el apoyo del Partido Laborista en Escocia para aprobar, por 90 votos a favor y 34 en contra, una moción del Gobierno autónomo que se opone a la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que dará inicio al proceso de dos años de que dispone el Reino Unido para abandonar el bloque comunitario.

La ministra principal escocesa, la independentista Nicola Sturgeon, sometió a votación la propuesta a pesar de que el Tribunal Supremo ha dictaminado que el Ejecutivo británico solo necesita el apoyo del Parlamento de Westminster para iniciar el proceso de salida de la UE.

El secretario para el “Brexit” del Gobierno escocés, Michael Russell, lamentó durante el debate en el Parlamento de Holyrood que la primera ministra británica, Theresa May, no haya acordado con las autonomías una estrategia común de cara a la salida de la UE.

Para Russell, el Gobierno británico no ha aclarado a los ciudadanos cuáles serán las consecuencias de abandonar el mercado único europeo, y tampoco ha logrado asegurar los derechos de los comunitarios que viven en el Reino Unido antes de activar el artículo 50, un paso que May espera dar antes de abril.

El laborista Lewis Macdonald señaló que el Parlamento autónomo tiene “el deber de hablar por aquellos a quienes representa”, a pesar de que no tenga poder para vetar los planes del Gobierno.

“Debemos expresar que no apoyamos la propuesta de May y que no se debería iniciar el proceso antes de que haya demostrado que tiene una estrategia clara para lograr un resultado positivo en las negociaciones” con Bruselas, dijo Macdonald.