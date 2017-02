Al celebrarse el Centenario de haber sido promulgada nuestra Constitución, el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, encabezó el sábado anterior en el auditorio José Joaquín Herrera de palacio de gobierno, una ceremonia digna y representativa de nuestra principal reglamentación a nivel nacional. Al evento asistieron funcionarios públicos federales, estatales y municipales, Senadores por Guerrero, diputadas y diputados federales y locales, Alcaldes, etc..

En clara alusión al Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trumph, erigido como principal enemigo de nuestra nación, el Gobernador Astudillo Flores afirmó que México y Guerrero están de pie, con orgullo y dignidad ante las acechanzas de quienes pretenden vulnerar nuestra soberanía. Añadió que en momentos en que el desprecio, el racismo y la xenofobia resurgen con preocupación, estamos obligados a estar más unidos y fuertes que nunca.

Reafirmó que ante el odio y la cerrazón de un gobernante (Trumph) que no conoce su historia a pesar de que somos pueblos hermanados en lo social, político, cultural, hasta en lo familiar, hará lo que le corresponde para defender los derechos de los migrantes. “Estamos aquí para alzar la voz y exigir respeto a nuestra dignidad y a nuestra independencia”. Astudillo reiteró que los guerrerenses debemos estar orgullos al cumplirse cien años nuestra Carta Magna, porque tiene sus antecedentes en nuestra capital, Chilpancingo, que es el origen del constitucionalismo mexicano.

Al otro día, el Gobernador asistió a la Ciudad de México para participar en la celebración de este centenario que estuvo encabezada por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto. La celebración a nuestra Carta Magna se repitió en todos los municipios de nuestra entidad y aunque los grandes problemas que atravesamos en México, opacó en cierta medida los festejos, se trata de un aniversario histórico.

Existen muchas críticas a nuestra Constitución, muchas de ellas las hacen personas conocedoras y se aceptan, otras son hechas por gente malintencionada cuyo repudio al sistema que nos gobierna no les permite ver que también hay cosas buenas.

A cien años de distancia, la Constitución Mexicana, de la que muchos afirman fue hecha por unos cuantos para favorecerse con sus principios, ha logrado mantener intacta la federación de nuestro país y aunque existen diferencias claras entre el desarrollo de unos estados y otros, lo cierto es que nuestra Carta Magna contiene leyes y dictámenes para favorecer a todos los mexicanos.

Lamentablemente, muchos no respetan sus artículos y la mayoría desconocemos a profundidad su contenido, por lo que no podemos combatir los grandes problemas como la corrupción y la impunidad. Al paso del tiempo y como consecuencia lógica, nuestra Carta Magna ha sufrido más de 600 reformas y una cosa es clara: no hay Constitución perfecta. Todas son perfectibles y es necesario que un grupo de auténticos expertos, revisen el contenido de la nuestra, para que mejoren en forma sustantiva su contenido. Conste que dijimos auténticos expertos, no nuestros diputados y senadores.

LOS EVENTOS DE LA BANDERA.

Con gran éxito se realizó en Iguala el evento para designar a la Reina de los festejos de La Bandera 2017. En dicho concurso participaron jóvenes originarias de ese municipio quienes hicieron gala de su talento y belleza. Finalmente el jurado calificador designó a Dania Aguilar como nueva representante de la belleza en Iguala.

Tocó al Presidente municipal Herón Delgado Castañeda, coronar a la nueva Reina y pronunciar un emotivo discurso donde hizo un reconocimiento a todas las participantes, añadiendo que todas ganaron por su gran calidad como dignas representantes. De esta forma arrancan los diversos festejos para que la Feria de La Bandera 2017, sea un evento festivo, que supere todo lo anterior y represente dignamente al pueblo de Iguala.

Por otra parte, el Comité Ciudadano pro rescate del Centro Histórico de Iguala e integrantes de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos de Iguala, se reunieron con el Alcalde Herón Delgado, para presentar el proyecto de la creación de la Plaza Bicentenario, Plan de Iguala 2021. En su primera etapa se remodelará la antigua calle de Los Jarros, actualmente Alarcón. Se contempla cableado subterráneo, peatonalizar ese sector y reglamentación de la imagen urbana para Iguala, entre otras propuestas.

De esta forma iniciarán los trabajos para que la Plaza Bicentenario Plan de Iguala, esté concluida en tiempo y forma para festejar dignamente en marzo del 2021, el aniversario número 200 de la firma del Plan de Iguala, documento que fundó el México Independiente con su primera bandera y Ejército. El Doctor Herón Delgado Castañeda manifestó que se contará con todo el apoyo de su gobierno.

GIRA EN LA MONTAÑA ALTA.

Cumpliendo con las instrucciones del Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, para atender las demandas y problemas en el lugar donde se presentan, el Secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arreaga, puso en marcha los trabajos de construcción de Bombas de agua en zonas mephaa, de la Montaña Alta.

Ante casi mil personas que lo acompañaron en su recorrido por la zona indígena, el funcionario reafirmó su compromiso para trabajar acudiendo a las comunidades, porque este se debe hacer en el campo y no detrás de un escritorio. Gilberto Solano reafirmó que la dependencia a su cargo seguirá trabajando en cinco ejes sujetos al Plan estatal de Desarrollo.

Estos ejes contemplan el apoyo a jornaleros migrantes, que consiste en insumos alimentarios, gestores indígenas en salud, Medicamentos, hospitalizaciones y un comedor comunitario en Tlapa. Se aplica también el programa de becas a estudiantes indígenas universitarios, programas comunitarios y proyectos productivos para que establezcan negocios agropecuarios y artesanales, entre otros programas a favor de nuestros paisanos indígenas y afromestizos.

