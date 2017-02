Poco a poco va disminuyendo la basura tirada en las calles.

Existe un programa emergente de limpieza y los desechos ya se llevan para el basurero de Eduardo Neri.

Pero hay algo importante que destacar, que muchos ciudadanos han entendido que la crisis de la basura en la capital es responsabilidad de autoridades y población.

Con esto se empiezan a escuchar voces de que se necesario un proyecto integral para evitar padecer este mismo problema en algunos años.

Es necesario entonces que tanto las autoridades, en unión con los grupos organizados de la sociedad civil, empresariales, sociales y políticos le entren en la creación de un proyecto de cambio de cultura ambiental, de separación de desechos y su reutilización como materia prima.

Trabajar con los niños desde las aulas en la implementación de una cultura ecológica, como preescolar, primaria y secundaria debería ser una obligación de las autoridades educativas, siempre en consonancia con los padres de familia y autoridades municipales.

Esto que es muy viejo, ya debería ser una realidad en las escuelas y nuestros hogares, sin embargo, nuestro atraso es mayúsculo en distintos aspectos. De no ser así, Chilpancingo no sería tradicionalmente una ciudad tan sucia.

Pero no solo se trata de separar la basura o tirarla en el lugar adecuado. Más importante es no producir tantos desechos, no usar plásticos ni unicel cuya degradación se lleva hasta mil años y es altamente contaminante para el medio ambiente.

Esto que tiene que ver con la bioética, es decir, con la adecuada conducta del ser humano respecto a la vida, a su vida y la de los demás, con el respeto a los animales y vegetales, así como con el medio ambiente donde puedan darse condiciones adecuadas de supervivencia.

Habrá que cambiar de hábitos y producir menos basura, recibir menos bolsas nylon, usar menos plásticos desechables y utensilios de unicel, y recurrir a materiales biodegradables, reutilizables o reciclables.

Se debe darle mayor atención al cuidado de la ciudad, de nuestro entorno ambiental. A todos debe interesarles la existencia de ambiente ecológicamente sano, y con niveles de entendimiento entre conciudadanos mucho más elevados, más civilizados, más hermanados.

Es hora que cada quien ponga su granito de arena para cambiar lo que en la ciudad está mal y mucha mayor responsabilidad para hacerlo colectivamente por el bien de todos.