Jesús Lépez Ochoa

LA CONSTITUCIÓN Política de México es centenaria. El domingo cumplió 100 años con 229 reformas, que se traducen en 695 cambios a 114 de sus 136 artículos. Especialistas informan que del texto original (de 21 mil palabras de extensión) apenas queda intacto entre 5 y 10 por ciento. Ahora es un volumen que tiene más de tres veces el tamaño del original. “Hablamos de la misma, pero está invadida por otra, por una Constitución neoliberal”, opina Alejandro del Palacio Díaz, profesor-investigador del departamento de derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana. Diego Valadés, investigador y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, plantea que “las enmiendas a veces han sido polémicas, pero esencialmente no contravienen el proyecto original de la Constitución de 1917”. Para Miguel Pérez López, constitucionalista de la UAM, “hay un punto que ni los impulsores del modelo neoliberal se han atrevido a modificar en nuestra Constitución: el párrafo primero del artículo 27. Ahí se establece que la propiedad de las tierras y las aguas del territorio mexicano corresponde originalmente a la nación, y que de ahí se deriva la propiedad privada”…….. ¿QUÉ DICE el pueblo? El 84 por ciento de los mexicanos considera que la Constitución se cumple poco o nada; 56.1 por ciento dice conocer poco de la Carta Magna, y 52.7 desconoce el año en que se aprobó y no la relaciona con la Revolución Mexicana. Una encuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México precisa que uno de cada cuatro mexicanos piensa que “violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan”; el 46.6 por ciento dice que los miembros de una comunidad tienen el derecho de tomar justicia por mano propia; y 27.3 por ciento está de acuerdo con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas. ¿Y usted qué tanto ha violado la Constitución?..........EL SECRETARIO de Organización de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Andrés Guzmán Salgado, sugirió que el gobernador Héctor Astillo “debe de ser bien recibido en Iguala” y que “recordar los hechos que cimbraron a la humanidad no se puede callar, no se debe olvidar, se tienen que recordar para no volver a repetirlos; la exigencia de hacer justicia y castigo es la única forma de olvidarlos”. El también ex regidor del PRD señaló “los igualtecos debemos tratar con dignidad, amabilidad y respeto al gobernador; el orden y paz no llegará a nuestras familias, comunidades, colonias y municipios si nos faltamos al respeto, nos ofendemos y nos impedimos el tránsito por las calles y plazas públicas; la protesta pacífica es para ser escuchados y evitar injusticias de nuestros gobernantes, no para ser reprimidos y lastimados como lo haces los tiranos”. Andrés Guzmán afirmó que “en CODUC alzamos la voz una y otra vez y no nos quedamos callados ante las injusticias, para también orientamos el diálogo con el gobernante para que cumpla su función pública con eficacia y que sus políticas públicas sean justas e igualitarias y perneen en beneficio a todos sin distinción de color partidista o credo religioso, color de piel o características físicas”……… DEJARON los arcos y las flechas y marcharon juntas contra el gasolinazo. Las tribus del PRD de Guerrero protestaron el sábado en Chilpancingo. Gobernación dice que fueron 5 mil, los organizadores afirman que fueron 10 mil. Estuvieron encabezados por el presidente del PRD Estatal, Celestino Cesáreo Guzmán, diputados locales y dirigentes de las corrientes. Solamente faltó Grupo Guerrero, la tribu del diputado David Jiménez Rumbo, que ha mostrado simpatía con el PRI y que incluso en la campaña para gobernador trabajó para Héctor Astudillo Flores. ¿Cuánto tiempo durará la luna de miel entre las tribus amarillas? Tal vez se prologue hasta que llegue la hora de repartir las candidaturas……… SIMPLE pregunta: ¿De quién debemos cuidarnos más, del gasolinazo o de Donald Trump?....... PUNTO.