Hallan muerto a ex director de Seguridad de Buenavista

Iguala, Gro., Febrero 7.- Dos hombres sin vida, entre ellos el ex director de Seguridad Pública de Buenavista de Cuéllar, privado de su libertad por un grupo armado la noche del pasado miércoles, fueron encontrados por personal de la Fiscalía Antisecuestros, quienes además lograron la captura de cinco presuntos delincuentes.

La acción se desprende de la investigación que inició la Fiscalía General del Estado, luego de la privación de la libertad del ex secretario de Seguridad de ese municipio, Raúl “N” “N”, informó el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.

En un comunicado, el portavoz explicó que “luego de un operativo entre agentes ministeriales y de la Policía Estatal” efectuado en una casa de seguridad localizada “en el punto conocido como Pozos de Agua de Tlama, de la población Coxcatlán” se encontró a los occisos.

Detalló que en ese operativo realizado en las primeras horas de este día (lunes 6 de febrero), la Fiscalía Antisecuestros detuvo a 5 personas, entre ellas dos del sexo femenino.

Álvarez Heredia indicó que los dos cuerpos sin vida fueron llevados al Semefo para la práctica de las diligencias de ley correspondientes.

Abundó que “los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes” en las próximas horas y que “será el próximo 10 de febrero cuando se realice su audiencia de vinculación”.

Cabe recordar que el ex director de Seguridad Pública de Buenavista de Cuéllar, fue privado de su libertad en su domicilio particular ubicado en el poblado de Zacapalco, el miércoles primero de febrero por un grupo armado y fue ayer cuando se conoció su paradero, al ser localizado sin vida, después de cinco días de haber sido levantado.

La Fiscalía General del Estado, aún no revela la identidad de la otra persona que fue encontrada junto con el cadáver del ex director de Seguridad Pública de Buenavista de Cuéllar, por lo que esperan que familiares del occiso puedan identificarlo y reclamarlo.