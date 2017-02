No supimos del crédito que pidió Evodio, dice diputado

El municipio de Acapulco no avisó al Congreso del Estado que contrató una deuda por 158 millones de pesos con el Banco Interacciones, confirmó el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eduardo Cueva Ruiz.

“No, la verdad es que no tuvimos un dictamen o algo así del Congreso, nosotros no supimos si hubo alguna circunstancia del municipio, o por lo menos no pasó por nuestras manos”, dijo el legislador local.

Fue hasta que un comunicado de Fitch & Ratings mencionó al crédito como parte de los financiamientos que incrementaron el riesgo financiero para el municipio y elevaron la deuda pública del Ayuntamiento en un 46 por ciento, que los diputados se enteraron de que el alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre ignoró un exhorto que la Comisión Permanente le hizo el pasado 25 de agosto para que rectificara el procedimiento, ya que le fue aprobado por el Cabildo, pero no por el Congreso del Estado.

“Hasta ahorita me estoy enterando que sí se dio este crédito. Sería una cuestión de que esté amparado legalmente, de que no vaya en contra de la legalidad, porque si va en contra de la legalidad pues va en contra de los principios del pueblo acapulqueño”, indicó.

Cueva Ruiz agregó que si el crédito no cumplió con la ley podría intervenir incluso la Auditoría General del Estado, y finalmente aseguró que se va a investigar el caso y a requerir la documentación para definir si se llama a comparecer al alcalde.