Da batalla Trump al Poder Judicial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó ayer sus críticas a un juez federal que bloqueó el veto migratorio a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

El mandatario dijo que los tribunales dificultan las tareas de seguridad en las fronteras de Estados Unidos.

En una serie de tuits que intensificaron la primera batalla legal de su Presidencia y ampliaron su ataque contra el sistema judicial del país, Trump dijo que los estadunidenses deberían culpar al juez federal de Seattle, Washington, James Robart y a las cortes en caso de que ocurriera algo.

Robart emitió el viernes por la noche una orden temporal válida en todo el territorio estadunidense que se tradujo el sábado en una suspensión de las restricciones impuestas por el veto.

Sumado a esa orden temporal, un tribunal de apelaciones de San Francisco rechazó ayer la solicitud presentada por el Departamento de Justicia para restablecer de inmediato del decreto migratorio, por lo que quedó suspendida la prohibción de entrada a Estados Unidos de los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Trump no dio detalles sobre qué amenazas podría enfrentar el país. Agregó que había dicho al Departamento de Seguridad Nacional que “controle a las personas que entran en nuestro país muy cuidadosamente ¡Las cortes hacen la tarea muy difícil!”

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, defendió a Trump, incluso a pesar de que algunos republicanos alentaron al Presidente a moderar sus cuestionamientos contra el Poder Judicial.

“El presidente de Estados Unidos tiene todo el derecho a criticar a las otras dos ramas del gobierno”, dijo Pence

Es inusual que un Presidente en funciones ataque a un miembro del Poder Judicial, que la Constitución de Estados Unidos designa como un control sobre el poder ejecutivo y el Congreso.

Luego de la reacción de Trump, algunos republicanos expresaron su intranquilidad con la situación. El senador demócrata Patrick Leahy, del Comité de Justicia de la cámara Alta, dijo que el Presidente parece tener la intención de precipitar una crisis constitucional.

Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo en el programa State of the Union de CNN que “lo mejor es no individualizar jueces para criticarlos”.

La decisión de Robart significó un revés a Trump y ello podría ser el antecedente de meses de desafíos legales al impulso del mandatario estadunidense por restringir la inmigración, incluyendo la construcción de un muro en la frontera de EU con México.