Le ponen el alto

Real Tamarindos se impone 4 por 2 al Deportivo Juan Bautista y Deportivo Rastro empata 3-3 con Chevrolet

Iguala, Gro., Febrero 7.- Real Tamarindos se está convirtiendo en un equipo a vencer y en la fecha 13 de Segunda Fuerza de la Liga Amateur de Iguala, le puso el alto al cuadro del Deportivo Juan Bautista al que derrotó 4-2 en entretenido cotejo que se jugó en el campo uno de la Unidad Deportiva de Iguala.

El conjunto de Juan Bautista se paró en la cancha con hambre de triunfo con el fin de llevarse los tres puntos de está jornada, pero enfrente tuvo a un equipo que supo cambiar el ritmo de juego cuando se lo propuso y se “comió a los de rojos” que cayeron 4-2.

Por su parte, los “camioneros” de la Chevrolet y los “matanceros” del Deportivo Rastro no se guardaron nada y los últimos por no ser por las fallas de sus delanteros se hubieran llevado el triunfo y al final el duelo terminó empatado a tres goles.

El partido entre Revolucionarios y Tuxpan no llegó a su fin, ya que durante el cotejo los ánimos se calentaron ante la mirada del silbante Mata que dejó pegar a ambos equipos y el marcador estaba 2-1 en favor de los “revos” que ahora son dirigidos por Sánchez.

Construcciones Herquinz no dejó pasar la oportunidad de sumar puntos en esta jornada al doblegar 10-0 al once del Isi 4-47, que nada pudo hacer para evitar la escandalosa goleada.

Magisterio parece despertar en el cierre de la temporada y el fin de semana pasó por encima de los “cevicheros” de la CNOP que para este duelo se presentaron con ocho jugadores y después se quedaron con siete, lo que fue aprovechado por la escuadra del Magisterio que ganó 7-0.