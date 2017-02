Parlamento

Charles de Montesquieu, (18 enero 1689, Francia-10 febrero 1755), quien ha sido considerado como el “fundador de la ciencia política” considera que “la corrupción de cada régimen político empieza casi siempre por la de los principios”. Subraya que “cuando se han corrompido los principios del gobierno, las mejores leyes se hacen malas y se vuelven contra el Estado; cuando los principios se mantienen sanos, aún las leyes malas hacen el efecto de las buenas: la fuerza del principio suple todo”. Montesquieu continua afirmando que, “hay pocas leyes que no sean buenas, en tanto que el Estado conserve sus principios.

Inicio este comentario a propósito de conmemorar el Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, el cual es un documento constitucional que surge de un movimiento revolucionario popular de carácter social y debemos entender que es precisamente ese impulso revolucionario, el que le da identidad a nuestra Constitución y aborda temas sensibles como el del Artículo Tercero que es sobre la Educación, el 27 en el tema de la reforma agraria y el 123, sobre materia laboral.

Debemos reconocer que luego de diversas luchas encarnizadas, de bandos y facciones que peleaban por diferentes intereses, la Constitución de 1917, le dio estabilidad política a este país que durante el siglo XIX enfrento anarquía y falta de gobernabilidad política.

La Constitución de 1917 es un documento que sentó las bases del México moderno que permitió migrar de una sociedad rural a una urbana e industrial; de inicio, de manera desequilibrada, pero es este texto, resultado de una importante conjugación de esfuerzo de voluntades; lo que permite esta transición.

La historia nos señala que según los Tratados de Ciudad Juárez, tras la renuncia de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra ocupó la presidencia de México interinamente hasta que pudieran llevarse a cabo elecciones.

León de la Barra entregó la presidencia a Francisco I. Madero, ganador de las elecciones extraordinarias de México de 1911. En 1913, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados tras el conflicto de la denominada Decena Trágica, y la presidencia la usurpo Victoriano Huerta.

Venustiano Carranza, por entonces gobernador de Coahuila, formó el Ejército Constitucionalista y desconoció a Huerta, a quien derrocó en 1914. El nuevo encargado del poder Ejecutivo expidió el 14 de septiembre de 1916 el decreto para convocar a un Congreso Constituyente, que sería el encargado de reformar la Constitución vigente y elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución, y que dejó en claro que no se cambiarían la organización y funcionamiento de los poderes públicos del país.

El 1 de diciembre del mismo año, el Congreso Constituyente abrió sesiones en el Teatro Iturbide, en la ciudad de Santiago de Querétaro. El Constituyente contó con diputados de todos los estados y territorios federales del país, con excepción de Quintana Roo. Estuvieron representadas ahí diversas fuerzas políticas: los carrancistas o “renovadores”, como Luis Manuel Rojas, José Natividad Macías, Alfonso Cravioto y Félix F. Palavicini; los protagonistas o “radicales”, como Heriberto Jara, Francisco J. Múgica, Luis G. Monzón, y también los independientes.

El 31 de enero de 1917, tras dos meses de debates, el Constituyente cerró sesiones. El 5 de febrero de ese año, se promulgó la nueva Constitución, con el nombre Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857, y que entraría en vigor el 1 de mayo del mismo año. Ese mismo día se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Debido a que inicialmente la intención fue reformar la Constitución vigente, la nueva Constitución tomó como base fundamental los ordenamientos de la de 1857, especialmente lo referente a los derechos humanos, aunque ya no los menciona como tales, sino que alude a las llamadas “garantías individuales”; también agregó varios puntos del Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y muchos más cambios para ajustarse a la nueva realidad social del país. Finalmente, el proyecto de reformar la Constitución del 57 derivó en una nueva Constitución que hoy cumple 100 años.

David Pastrana Jaimes

Aquí me permito señalar con orgullo propio y por el de los tepecoacuilquenses, que David Pastrana Jaimes, originario de Mayanalán, fue delegado por Guerrero al Congreso de Querétaro, en 1917, donde se reformó el Artículo 123 (obrero), el Artículo 3º. (Educación) y el Artículo 27o (fraccionamiento de Latifundios en Ejidos) y del cual, los jóvenes estudiantes de la preparatoria que lleva su nombre, han ofrecido una brillante reseña de la vida y obra de este constituyente guerrerense.

No me resta más que proponer, en este marco de la celebración del Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, que el ayuntamiento que me honro en presidir, agregará el onomástico de David Pastrana Jaimes, al calendario cívico municipal y honrar de esta forma su memoria, por su importante participación en esta constitución.

