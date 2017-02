Iron Maiden-Leyendas del Rock

Fear of the Dark

Continua la historia de Iron Maiden en las páginas de Leyendas del rock y nos situaremos en 1992, año en el que los británicos comenzaron a grabar su noveno álbum de estudio, el denominado Fear of the Dark. Su publicación oficial se dio el 12 de mayo y trajo consigo el lanzamiento de tres sencillos. El primero de ello fue Be Quik or Be Death y tuvo un excelente desempeño en las listas de popularidad inglesas al situarse en el puesto número 1; posteriormente, se publicaron los sencillos From Here to Eternity y Wasting Love, ambos tuvieron buenos rendimientos, pero no fueron mejores que el primero.

Además de esos sencillos, el disco contuvo otros grandes temas como Afraid to Shoot Strangers y la homónima Fear of the Dark. Esta última es un tema que es muy popularidad en el repertorio de Iron Maiden y que es una canción constantemente sonada durante los conciertos de la banda e incluso puede ser la canción más famosa de la banda en una versión en vivo.

El arte de este disco llevó un radical cambio, pues el ya clásico Eddie sufrió un gran cambio, pues para esta edición, la banda no requirió a Derek Riggs, pues Maiden pensó que el padre original de Eddie había empezado a perder el toque por su trabajo realizado en el disco pasado. En cambio, Melvyn Grant fue quien le dio vida a Eddie en este disco, situándolo como parte de un tronco de árbol.

Los números de popularidad aumentaron y permitieron que la agrupación pudiera tener una amplia gira internacional. El tour es recordado por un fuerte escandalo producido en Chile, país en el que fueron censurados por las autoridades y que causó el descontento de los seguidores de Iron Maiden en el país sudamericano. La fecha no pudo llevarse a cabo y fue sustituida por una nueva fecha en Uruguay.

Tras finalizar sus conciertos en el continente americano, Maiden continuó sus compromisos en Europa, Asia y Oceanía y fue durante esta gira cuando volvieron a ser cabezas de cartel del famoso festival “Monsters of Rock”.

En 1993, se anunció que Bruce Dickinson no continuaría con la agrupación, pues tenía deseos de continuar su carrera musical con proyectos ajenos a la banda. La noticia fue sumamente dolorosa para los fanáticos de la banda y muchos se preguntaron si Iron Maiden podría continuar sin su simbólica y famosa voz.

Aunque en un principio la despedida de Bruce se trató de manera caballerosa, posteriormente, Steve Harris hizo comentarios sobre la inconformidad del vocalista con el ambiente de la banda, su desmoralización y cansancio, a lo que Harris opinaba que Dickinson tenía que haberlo hablado antes y, por ende, haber salido antes. Por su parte, Bruce hizo comentarios ya fuera del grupo en los que mencionaba diferencias con sus compañeros y la mentalidad exageradamente tradicional de Steve Harris.

The X Factor

Con la salida de Dickinson, Iron Maiden comenzó a realizar audiciones para el puesto y el elegido fue el totalmente desconocido Blaze Bayley, quien mostró su voz oscura y potente pero que, en definitivo, no era para Maiden.

El 2 de octubre de 1995, la banda publicó el disco The X Factor, en el que debutó Blaze y que causó gran inconformidad en gran parte de la base de fanáticos, quienes consideraron que la llegada del nuevo vocalista provocó que este disco fuera aburrido y lento.

De este disco se rescataron canciones como Sign of the Cross y Mano n the Edge, mismas que fueron utilizadas posteriormente por la banda con el retorno de Bruce.

La portada del disco también cambió la línea que la banda había tenido y esto se debió a que nuevamente hubo un cambio en el artista. En esa ocasión, Maiden recurrió a Hugh Syme, quien había trabajado artes para Megadeth, por ejemplo. La obra de Hugh presentó a Eddie sentado en una silla de tortura.

La gira de este disco incluyó varios países europeos y americanos y se incluyeron por primera vez países como Sudáfrica e Israel.

Virtual XI

El segundo y último disco de Blaze con la banda fue grabado en 1998 en los Barnyard Studios de Inglaterra.

El concepto general del álbum fue la tecnología y sus posibles efectos negativos. La realidad es que el producto final decepcionó demasiado a los seguidores de la agrupación, cosa que se vio reflejada en sus ventas, pues es el disco que hasta hoy en día registra las ventas más pobres de la historia de Maiden.

En este disco se incluyó un tema con un título en español, que es “Como Estais Amigos”, que habla sobre la guerra entre Inglaterra y Argentina por la disputa de las Islas Malvinas.

Brave New World

Para el año 2000, Iron Maiden regresó a la escena musical con un nuevo material, el disco Brave New World que marcó el regreso, tanto del vocalista Bruce Dickinson, como del guitarrista Adrian Smith, lo que, evidentemente, causó gran emoción entre los fieles fans de la banda que esperaban con ansias el regreso de un disco al puro estilo de Iron Maiden.

En este disco, “la doncella de hierro” tocó por primera vez un material de estudio con tres guitarras. La portada del disco estuvo inspirada en la obra de Aldous Huxley que lleva el mismo nombre que el disco y que habla de un mundo futurista distópico, que es una sociedad ficticia que es indeseable.

La lista de canciones de este álbum incluye canciones como The Wicker Man, Ghost of Navigator, Brave New World, Blood Brothers, The Mercenary, The Fallen Angel, The Nomad y The Thin Line Between Love and Hate. Todas estas rolas se caracterizaron por la gran potencia y energía que se mostraron en las guitarras.

Las ventas del disco fueron bastante buenas y representaron un gran regreso de la banda a su línea de éxito.

La extensa gira de la banda llevó a la banda a recorrer bastantes países alrededor del mundo y el tour cerró con broche de oro durante la celebración del Rock in Rio en 2002 en el que se tuvo una asistencia de más de 250 mil personas.

El concierto de aquella fecha fue grabado y es uno de los shows en directo grabados y distribuidos en CD y DVD más famosos de la banda. Además, durante esas fechas por fin se volvió a tocar la canción Run to the Hills en vivo.

En este punto, la banda volvió a la cima en números, popularidad y agrado para el público. Sin duda, el regreso de Dickinson y de Smith fue un gran impulsor para lograr esto.

Continuaremos la leyenda de Iron Maiden el próximo sábado en Leyenda del Rock. ¡Hasta la próxima!