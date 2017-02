Pediatrucos… y algo más

Desde hace unos días, se oye por la noche y hasta por más de 3 horas continuas, el sonido del motor de un dron.

Los drones son vehículos aéreos no tripulados, son una especie de robots voladores y hay de diferentes formas pero, dicen que, el que sobre vuela el Valle de Iguala es una avioneta a escala. Dicho dron (o drones, no sabemos cuántos son), al parecer, está a cargo de la Policía Científica e investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República.

Los drones pueden ser usados con varios fines entre ellos filmar, con cámaras de tecnología avanzada, hasta incluso a través de los techos de las casas. Si andan buscando fosas clandestinas, armas, drogas o solo fisgoneando al ciudadano, como igualtecos, tenemos el derecho de que nos informen pues, al producir su motor, sonidos de altos decibeles y revoluciones, no puede ser secreto ya que no pasa desapercibido ni para quienes tienen hipoacusia. ¿Qué, o, a quién investigan?

Las cámaras que colocan en drones permiten ver en la obscuridad y, como decía, pueden ver a través de grandes bloques de cemento y a cierta profundidad de la superficie del suelo. Las cámaras se enlazan a computadoras en tierra, que pueden estar en alguna oficina, cuartel o a cierta distancia, con quien manipula el dron, controlado a través de ondas de radio frecuencia. Las baterías que traen los drones pueden durar de minutos a horas de sobre vuelo.

Los drones actuales, tienen GPS que les permite regresar al sitio de donde partieron y, además, en caso de que su pila baje, no caen sino que aterrizan suavemente. Así como Iguala es ¿vigilada, investigada? Con cámaras colocadas en drones, los países más ricos y con tecnología de punta, vigilan a la humanidad a través de cámaras colocadas en satélites que orbitan nuestro globo terráqueo.

Sus cámaras son de las más potentes y con funciones que ni nos imaginamos, siempre justificando su seguridad como países. Si el muro fronterizo que quiere construir el cara de bolillo remojado de apellido Trump, costará de 15 mil a 20 mil millones de dólares, ¿por qué no mejor instalar múltiples drones con cámaras de vigilancia y sensores de todo tipo para detectar lo que por ahí pasa? Nuestros braceros modernos, indocumentados o no, han enviado, durante todo 2016, más de 26 mil millones de dólares, más de lo que ingresa a México por concepto de la venta del petróleo y por turismo. ¿Qué necesidad hay de hacer un muro divisorio a algo que es indivisible?

En fin, quizá también sea una estrategia comercial pues son cantidades nada despreciables que pretenderán embuchacarse algunas compañías gringas para su propio bien y, aunque Peña diga que no, será pagada por dinero de los mexicanos, sea que graben los envíos de dinero de nuestros paisanos allende las fronteras o por gravámenes que cobrarán a nuestras exportaciones hacía su país. Trump tiene información secreta, de primera mano, de lo que en México sucede y, se ha atrevido a amenazar a Peña Nieto de traer a su propio ejército para detener a los “bad (malos) hombres”.

No sería de extrañar que quieran poner a sus tropas en la línea fronteriza para amedrentarnos. A los miles de personas que transitan la línea divisoria diariamente, les son revisados, por los gringos, sus celulares y computadoras, en búsqueda de imágenes o textos que denosten o critiquen a su desquiciado presidente y, a quienes se les encuentra algo, los amenazan con deportarlos.

¡Vaya! Peña se ha puesto de a pechito ante los embates y vociferaciones del desquiciado sujeto que llegó a la Casa Blanca, la de Washington (no la de Las Lomas, la de doña Gaviota) y, ante su titubeo, pasmo, miedo e ignorancia, se le montaron y no le quedó de otra más que negociar en lo obscurito. Trump ha tenido la virtud de despertar el nacionalismo mexicano que, a grito de masiosare, quiere sacar su soldado que trae por dentro, dado por el Cielo en cada uno de los nacidos en esta nuestra patria.

En la Casa Blanca gringa, están inscritas unas palabras de Jhon Adams, segundo presidente de Estados Unidos (quien se estrenó dicha casa) y que dicen: “rezo al Cielo para que otorgue las mejores bendiciones a esta casa, y a todos los que en adelante la habiten. Ojalá que solo hombres sabios y honestos gobiernen siempre bajo este techo” No se le concedió.

Hay gente que dice que, Trump, no terminará su mandato completo, ojalá tengan razón y sea pronta su salida, antes de que se le ocurra apretar el famoso botón rojo, que desataría un ataque nuclear. Su perfil psicológico, dado por un grupo de especialistas de Harvard comandados por Jhon D. Gartner, dice que: “padece de “narcisismo maligno”, caracterizado por una acentuada debilidad de los sentimientos sociales que puede resultar de la ignorancia de las normas éticas habituales, de las exageradas tendencias instintivas antisociales, de la incapacidad de comprensión de las obligaciones morales”. Estallido nuclear, ¿mata masiosare?

DON CHIMINO.- Antier, día de la Candelaria, juinos a Patanillo, a su casita que tiene áhi doña Cande, mamá de su mujer de Chon, mi comadre Crisófora, que de cariño le dicemos Choforita. Otvio que nos echamos unos tamalitos que hizo doña Cande pa festejar su cumple, hizo de los rojos y verdes, que le quedaron picositos, pero, también hizo de cirgüela y de regalo pa los pilcates más menores, bueno, es un decir que nomás para los mocosos, yo tambor le entré. Mi comadre Choforita, llevó tamales goajaqueños que le quedaron de rechupete.

Taba contenta mi comadrita y más porque se requeté quieren con su amá de ella, doña Cande, a quien se puso a paticarle de que, para evitar hacerse gordita, se metió, primero a aerobis y de hace unos meses, a la zumba. Cuando dijo zumba, lo primero que me llegó a mi tatema jue que esa palabra la usaba mi apá pa que yo me tuviera sosiego, me decía que si me portaba mal, me zumbaría, o sea, que me metería una tunda pues, zumbar era darte de cinturonazos en las nalgas, anque a mi, en veces, me tocaba en los brazos pos los metía yo tratando de aminorar el fregadazo.

Mi coma Choforita le contó a su amá que: “Nos llegamos a juntar hasta 30 gentes a tomar clases de zumba, casi puras mujeres, si acaso, llegan a ir 2 hombres, uno que es medio mariconcito y el otro, es esposo de una de las instructoras. Con la zumba hacemos ejercicio, bailamos y no se necesitan pasos especiales. Yo, me pongo una licra ajustadita y soy de las primeras en llegar pues me gusta estar hasta adelante, pero, un día, se me hizo un poco tarde, llegué como a la mitad del calentamiento en el que hay que estirarse para aflojar el cuerpo. Quedé en la tercera fila.

Al hacer ejercicio de estiramiento de piernas, su tenis de la que estaba a un lado mío, quedó cercas de mi cara y, mero en ese momento inhalé profundamente y me llegó un olor, peor que a queso hongueado, quién sabe cuanto tiempo tenía sin bañarse la doña pero le apestaban horrible las patas, la verdad, me dieron ganas de volver el estómago pero me aguante con trabajos.

Lo que si no aguanté fue que, casi a media clase, me llegó un olor, fuerte, espeso y asqueroso que me hizo alejarme hasta el otro extremo. La instructora, que es mi amiga y le tengo confianza, que me pregunta: “¿Qué pasa Chofo?, ¿Por qué nomás de pronto te pasastes hasta el otro extremo?” Yo, como no tengo pelos en la lengua y me gusta hablar a lo derecho, que le digo: ¡Aray amiga!, ¿Qué, no te llegó el olor?, alguien se aventó un pedote que, ¡no manches! ¡Taba bien jediondo!, se me revolvió el estómago y, por poco te guacareo tu piso amiguita” Mi compa Chón, que taba bien atento escuchando la patica de su mujer, que le dice: “Ira vieja, aquí, delante de tu amá, doña Cande, te voy a acusar de que te pones esas mentadas licras que se te quedan pegadas al cuerpo como chorizo y, con el sudor, se te pintan las pomponias tan naturales que, ya no dejas mucho a la imaginación. Clarito alcancé a ver un día, cuando ya venías de regreso, que un fulano que atravesó la calle por la que venías, se regresó, pasos atrás, para echarse un taco de ojo contigo y, la verdad, no me gusta que andes alborotando la gallera, tienes como 3 pares de pants y ni te los pones, prefieres tus licras negras ajustadas, aunque las tengas que lavar diario. A ver si Usté le llama la atención doña Cande porque a mi, ¡ya ni caso me hace!” ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta risa me dio mi compa Chón de la queja con su suegra y más porque mi comadre Choforita, ni lo peló y doña Cande no dijo ni pío. Yo, le dije a mi comadre que viera de hablar con la dueña del local donde hacen zumba y que, bajita la mano, les dijiera que es más sano ir a zumba si van recién bañadas, y chance y le hagan caso, pero, lo que no podría controlar son la salida de los gases, los pedotes, como ella dice, onde que asegún paticó, van gentes de todas, unas jovecitas, otras, sazonas y en veces se dejan llegar otras más grandes de edá que, adivinar quién lleva el culo guango y apestoso. Pa la prótsima, que les pregunte a todas: A ver, ¿quién tiene las orejas calientes? Quién quita y asina la deteptan. A ver, dijo un ciego.

CORTE DE UÑAS.- Una cosa tan sencilla como lo es el corte de las uñas de los bebés se convierte en problema no tanto para las mamás que les da miedo cortárselas con tijeritas sino para el propio bebé que no solo se rasguña su carita por tenerlas largas sino que, justo por tener las uñas largas y mal cortadas, juntan mugrita que, al chuparse las manos o los dedos, esa mugrita que lleva muchos microbios, lo enferma de la garganta o le puede causar diarreas de diferentes tipos. Un cortaúñas no es recomendable para cortar las uñas de los bebés porque no se pueden cortar al ras por el peligro de lastimarles y sangrarles los deditos, además, con el cortaúñas, no se pueden cortar las partes laterales de las uñas, por eso, le recomendación es usar tijeritas, hacer el corte cada 3 días porque les crecen muy rápido y, además, hacer el corte cuadrado, es decir, cortarlas del frente y a los lados de la misma. El corte de uñas con tijeritas es el correcto, no deben hacerlo con los dientes porque la boca, después del ano, es la parte más contaminada de nuestro cuerpo. No es cierto eso de que si le cortan las uñas a los niños con cortaúñas o tijeras se quedan mudos.