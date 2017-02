De Frente y de Perfil

¿Cuántos ex gobernadores pueden pasar la prueba del ácido sin quemarse?

En los tiempos actuales cada día que transcurre se conocen más triquiñuelas por parte de algunos ex gobernantes, los que heredaron una hacienda pública sumamente endeuda, mientras aumentaba su capital económico y decrecía el político.

Hace algún tiempo, cuando fungía como gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, platicaba una y otra vez que su término político era su sexenio como gobernante y que hasta ahí llegaba su carrera en la actividad política.

Mariano había sido diputado federal, senador, alcalde de Apizaco, presidente estatal del PRI y secretario de Finanzas estatales en dos ocasiones durante las administraciones de Emilio Sánchez Piedras y Tulio Hernández Gómez, entre otros cargos.

Su eventual retiro se produciría cercano a los 70 años, edad con la que Donald Trump asumió el cargo de Presidente de Estados Unidos.

Mariano terminó apenas hace un mes su función como gobernante y hasta el momento ha cumplido con su palabra.

Sin embargo, no todos los ex gobernadores piensan igual, aunque unos corren con mejor suerte que otros y se insertan nuevamente en la administración pública, federal, local o en cargos de elección popular.

Son escasos los ex gobernantes que pueden volver a gobernar sus estados, ya que la reelección está prohibida por la Constitución, aunque existe la salvedad de que los interinos o sustitutos pueden ser electos y ejercer nuevamente el poder.

Así sucedió con Víctor Cervera Pacheco, Yucatán y Ángel Heladio Aguirre Rivero, Guerrero, quienes estuvieron al frente de las administraciones estatales en dos ocasiones.

Pero hay otros que logran insertarse en otros cargos como los actuales senadores Manuel Bartlett Díaz, Puebla; Manuel Cavazos Lerma, Tamaulipas; Ernesto Ruffo Appel, Baja California; Patricio Martínez García, Chihuahua; Juan Carlos Romero Hicks, Guanajuato; Enrique Burgos García, Querétaro; Félix González Canto, Quintana Roo; Teófilo Torres Corzo (interino), San Luis Potosí y Alejandro Encinas Rodríguez (interino) Distrito Federal.

Entre los diputados se cuentan César Camacho Quiroz (interino) Estado de México e Ivonne Ortega Pacheco, Yucatán.

En este sexenio, Miguel Ángel Osorio Chong, ex gobernador de Hidalgo inició como secretario de Gobernación; Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía y ex gobernador de Quintana Roo; Jesús Murillo Karam, ex gobernador de Hidalgo, fue Procurador General de la República, primero y titular de SEDATU, después; Rosario Robles Berlanga, ex Jefa de Gobierno del Distrito Federal, comenzó el sexenio del Presiente Peña Nieto como secretaria de Desarrollo Social y luego fue cambiada a SEDATU; José Calzada Rovirosa fue traído antes de concluir su mandato en Querétaro como secretario de Agricultura; Enrique Martínez y Martínez, ex gobernador de Coahuila inició como secretario de Agricultura y Emilio Chuayffet Chemor, ex gobernador dl Estado de México, en Educación Pública. José Reyes Baeza, es director del ISSSTE y ex gobernador de Chihuahua.

Pero dentro de los ex gobernadores hay mucho que pretende continuar su carrera política y se insertan en otros cargos: Diódoro Carrasco Altamirano, ex gobernador de Oaxaca repite en Puebla como secretario de Gobierno; Manuel Andrade Díaz, ex de Tabasco, es diputado en el Congreso local y coordina a los legisladores del PRI; Fernando Eutimio Ortega, ex gobernador de Yucatán es Embajador en Paraguay.

Sin embargo, la generación de ex gobernadores recientes no ha corrido con la misma suerte que sus antecesores en el cargo.

Javier Duarte de Ochoa, Veracruz es prófugo de la justicia; Guillermo Padrés Elías, Sonora se encuentra preso; Jesús Reyna García (Interino), Michoacán, está recluido desde hace un par de años; Andrés Rafael Granier Melo, Tabasco sufre igual circunstancia y Rodrigo Medina de la Cruz, Nuevo León, se encuentra acusado de diversos delitos.

Pero no son los únicos, César Duarte Jáquez, Chihuahua; Roberto Borge Angulo, Quintana Roo y ahora Fausto Vallejo Figueroa, Michoacán, han sido señalados en ocasiones varias como responsables del desfalco de las finanzas estatales y de otros ilícitos sucedidos durante su administración.

Y es que parece ser que existe un apetito voraz por parte de algunos gobernantes que llegan al poder con ánimos de enriquecerse y medrar a costa del erario, de los contratos y hasta usar prestanombres, buscando evadir el peso de la justicia.

Los ciudadanos que se dan cuenta de eso y ante la opacidad de algunas autoridades, prefieren entregar el poder y su voto a otros actores políticos ajenos al que los gobierna.

En los comicios más recientes se ha producido la alternancia, provocada por esa reacción contraria al gobernante en turno que tiene como efecto la emisión de un voto en contra de ese partido.

Son pocos los estados en los que se han quedado los mismos gobernantes de un sexenio a otro.

Baja California, Baja California Sur, Guanajuato y Puebla (PAN); Campeche, Colima, Coahuila, Estado de México; Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo, Zacatecas y Yucatán (PRI), Distrito Federal (PRD) son de esos pocos estados que los dos más recientes gobernantes han surgido del mismo partido.

Pero en los siguientes no sucedió lo mismo: Aguascalientes (del PRI al PAN), Chiapas (del PRD al VERDE) , Chihuahua (del PRI al PAN), Durango (del PRI al PAN), Guerrero (del PRD al PRI) , Jalisco (del PAN al PRI), Michoacán (del PRI al PRD), Morelos (del PAN al PRD), Nuevo León (del PRI a Independiente), Oaxaca (del PRD al PRI), Querétaro (del PRI al PAN), Quintana Roo (del PRI a PAN-PRD), Sinaloa (de PAN-PRD a PRI), Sonora (de PAN a PRI), Tabasco (de PRI a PRD), Tamaulipas (de PRI a PAN) y Veracruz (de PRI a PAN), han brincado en algunos casos del PRI al PAN o al PRD.

Email: ramonzurita44@hotmail.com