A trabajar en serio

El gobierno, la clase política, los partidos políticos, han hecho una alharaca por el anuncio de la construcción del muro fronterizo por nuestro energúmeno vecino del norte, máxime cuando nos dicen que lo va a pagar nuestro país y ya se rasgan las vestiduras los masiosares pidiendo, urgiendo, la unidad en torno al presidente y se envuelven con el Lábaro Patrio.

Primeramente el copetón lengua larga está en su derecho de levantar el muro, mientras sea en su propio territorio. De igual manera cuando anuncia que va a deportar a los indocumentados, los indeseables y los delincuentes que se encuentren en su territorio. Cualquier país lo hace. Como cualquiera de nosotros sacaríamos a golpes o empujones a alguien que se introdujo a nuestro domicilio sin consentimiento. Que ignore las formas diplomáticas y la época que vive, es otro asunto. Es tiempo de puentes, estúpido.

Todos los gobiernos de México, desde la década de los 40 aprobaron la contratación, por los Estados Unidos, de trabajadores temporales que fueran a levantar las cosechas, ya que a sus hombres los tenía en la guerra, al término del contrato regresaron a sus hogares. Al final del conflicto cesaron las contrataciones pero al gobierno mexicano le gustó la experiencia, ya que así se desentendía de dar trabajo, seguridad, salud y educación miles o millones de sus conciudadanos y familiares.

Los mexicanos ilegalmente cruzaron el Río Bravo, de ahí el calificativo de “espaldas mojadas”. Continuó el flujo migratorio hacia el norte, decidieron vivir allá con su familia, no volvieron. Algunos legalizaron su situación migratoria. Otros no. Ahí está el meollo del asunto. Quienes avizoran ser deportados, ya se están regresando. Así se pueden traer sus bienes muebles. Deportados no. Salen como los encuentran. Así mismo se fueron agregando los centroamericanos y de otros países.

Ya de regreso, los compatriotas reclamarán trabajo, educación para sus hijos, atención médica, servicios de agua, luz y drenaje en varios casos, revalidar estudios de sus hijos. En todo tiempo buscarán tener un mejor nivel de vida si no como allá, al menos no tan peor que aquí. Y lo reclamarán. Así, sólo así, los funcionarios se pondrán a trabajar en serio.

Se está magnificando el tema del muro para desviar la atención de la población que está escandalizada, harta, enconada, por la cínica y desmedida corrupción que se observa en la clase gobernante. La sociedad se siente agraviada por la podredumbre de las clases dirigentes.

No se puede dar la unión en torno a un presidente insensible que no se ajusta el cinturón; no con un mandatario que no escucha y desprecia la voz de sus mandantes; no con un presidente que tiene su casa blanca de millones de dólares, mientras a su pueblo no le alcanza ni para comer. No, mientras la devaluación de la moneda nos demuestre que no han sabido administrar los bienes de la Nación . No, mientras veamos cómo los gobernadores de todos los colores salen hinchados de dinero robado y el presidente guarde un silencio cómplice. No, mientras asuma el triste papel de alfombra. A trabajar, gánense la confianza de la ciudadanía.