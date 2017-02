Punto de vista

La ira, si no es refrenada, es frecuentemente más dañina para nosotros que la injuria que la provoca: Séneca

La elegancia, la amabilidad y el respeto siempre la han distinguido. Todos la han conocido como una mujer inteligente y una dama en toda la extensión de la palabra. Esa es Martha Todd Mena, la regidora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que muchos conocían hasta el pasado 30 de enero.

El arrebato de ira que tuvo en la Plaza Cívica de “Las Tres Garantías” en el marco del 167 Aniversario de la Instalación del Congreso Constituyente, no le permitió tener un pensamiento consiente, porque el solo mensaje que diera el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, de recordar el caso de los 43 normalistas, le cambio su estado anímico e iracunda se acercó al ejecutivo estatal para decir: “Ya no venga usted a repetirnos una y otra vez lo que siempre nos ha lastimado”.

Martha Todd Mena, -quién es identificada por la amistad con el ex alcalde José Luis Abarca Velázquez y el diputado y líder de la CODUC, Sebastián de la Rosa Peláez-, no le importó en lo más mínimo sacar su furia contra el gobernador, Héctor Astudillo Flores, que al final del día genero videos y comentarios que se hicieron virales en las redes sociales.

Y no solo eso, sino las publicaciones en los medios impresos y electrónicos en donde se dijo: “el gobernador Héctor Astudillo Flores, reprobó las atrocidades cometidas en septiembre de 2014 en Iguala, como la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, lo que provocó que una ex colaboradora del entonces alcalde, José Luis Abarca Velázquez, la regidora del PRD, Martha Todd Mena, enfureciera y a gritos pidiera al jefe del Ejecutivo estatal que ya no se refiera más al caso Iguala y luego de vociferar, la edilesa, a toda prisa se retiró del lugar”.

“La regidora perredista Martha Todd vociferó en repetidas ocasiones que el gobernador deje de mencionar el caso Iguala que significa también la desaparición de los 43 y arremetió contra el actual alcalde de Iguala, Herón Delgado y pidió la corresponsable del gobierno de Iguala, qué se va a hacer próximamente”.

La mesura y prudencia del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores evitó que el reclamo pasara a mayores. Lo que si queda claro, que por muchos reclamos que se hagan, la postura del ejecutivo entorno a ese asunto será el mismo, y ni algún otro día cambiara, los reclamos serían distintos y de muchos más. En fin es un simple punto de vista…