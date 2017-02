Se definió en muerte súbita

Lobos Iguala se lleva la Copa de Gigantes al vencer a Tamarindos

Iguala, Gro., Febrero 4.- Lobos Iguala se llevó un título más en la categoría de Cachorros y ayer por la tarde se agenció la corona de la Copa de Gigantes al vencer en “muerte súbita” al once de Tamarindos que tuvo para coronarse, pero no pudo meter la redonda desde el manchón blanco.

La final de este torneo de invitación se llevó a cabo ayer por la tarde en el campo infantil de la Unidad Deportiva de Iguala.

El encuentro de la final comenzó con un gran respeto de ambos equipos, que salieron con un orden defensivo, pero el invitado de honor llegó al minuto 13 con tanto de Juan Gatica que meció las redes y poner adelante a los “albiverdes”.

Minutos después el delantero Isael Juárez en su intentó por evitar la caída de su marco, envió la pelota a su meta para el 1-1. En el segundo tiempo, Giovani Hernández como pudo sacó un disparo flojo que se le escurrió al arquero Fuentes para el 2-1.

El reloj siguió su marcha para que en una jugada individual, Juan Gatica lograra meter la redonda en la meta de Lobos para marcar el 2-2 y mandar la final a los penales.

En los penales la historia se inclinó para Tamarindos con la falla de Gustavo Rivera, pero en el último penal de los “albiverdes” el tirador falló la pena máxima para darle vida al once de Lobos que anotó el quinto penal y se fueron a “muerte súbita”, en donde García y el arquero Fuentes fallaron por parte de Tamarindos, mientras que Lobos se quedó con la corona al meter el último penal.

Al finalizar el encuentro se reconoció el talento que tienen los pequeños en el futbol igualteco, que ha venido creciendo.

El campeón de goleo fue el delantero de Lobos Iguala, Giovani Hernández con 10 anotaciones; Tamarindos se llevó el trofeo de subcampeón y Lobos Iguala alzó la Copa de Gigantes.