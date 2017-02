El PRI no defenderá al diputado Beltrán

El tricolor no meterá las manos al fuego por nadie que tenga problemas con la justicia; Congreso debe agilizar desafuero del legislador, señaló el líder estatal priista, Heriberto Huicochea

Iguala, Gro., Febrero 3.- El dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, afirmó que su partido no va a defender al diputado local Saúl Beltrán Orozco, quien tiene una orden de aprehensión por el delito de homicidio, porque como priistas “apostamos al cumplimiento de la ley y que no haya impunidad”.

Dijo que el PArtido Revolucionario Institucional (PRI) no no meterá las manos al fuego por ninguno de sus militantes que hayan cometido algún ilícito, aunque tengan fuero constitucional, “trátese de quien se trate”, sentenció el líder estatal del tricolor.

Entrevistado vía telefónica, Huicochea Vázquez aseguró de manera firme que este partido no defenderá por ninguna circunstancia a nadie que tenga problemas con la ley por haber cometido algún ilícito y sea señalado o investigado por la autoridad.

“Tenemos muy claro que en Guerrero se debe de combatir la criminalidad, trátese de quien se trate y sea del partido político que sea, ya que no se puede permitir la impunidad, nuestra postura será siempre que las autoridades investiguen y actúen hasta sus últimas consecuencias y se castigue a las personas que cometen actos ilícitos en la entidad”.

El dirigente tricolor agregó que nadie puede estar por encima o al margen de la ley, por lo que si existen elementos, que se proceda, “nosotros estamos a favor de que se aplique la ley, nosotros no estamos defendiendo a nadie”.

Refirió que en el caso del diputado local Saúl Beltrán Orozco, quien es acusado de homicidio y de quien existe una orden de aprehensión en su contra y una solicitud de Juicio de Procedencia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Congreso local debe agilizar este trámite para que se le retire el fuero y la autoridad pueda actuar en consecuencia si existe un hecho en su contra.

Asimismo, sostuvo que el legislador priista deberá defenderse de estas acusaciones si es que no fueran ciertas, “pero nosotros como partido no vamos a intervenir en este caso si la ley actúa en consecuencia en caso de encontrarle alguna culpabilidad”.

Reiteró que el PRI no defenderá a nadie que tenga problemas con la justicia ya que la ley se debe de aplicar a quien así lo amerite, aunque puntualizó que tampoco se puede señalar a alguien antes de que concluyan las investigaciones, “en este caso, existe ya una solicitud de procedencia y una orden de aprehensión y si el diputado es culpable, pues se tiene que aplicar la ley”.

El dirigente del tricolor en Guerrero, explicó que existen procedimientos de revisión como es la entrega de la carta de antecedentes no penales, pero ante esta situación, se tendrán que poner más filtros para la selección de candidatos, “realizaremos una revisión minuciosa de los cuadros para el próximo proceso electoral que se avecina”, para tener la certeza de que aquellos que aspiran a algún cargo no tengan ningún problema legal y no pase lo que ahora está pasando.

Afirmó que el PRI en Guerrero apoya a sus afiliados siempre y cuando no exista alguna investigación legal en su contra, porque existiendo algún señalamiento por la autoridad inmediatamente no apoyaremos a nadie que tenga problemas con la ley.

Mucho menos a ningún funcionario que ostente un cargo y sea señalado por la autoridad, ya que nadie puede estar por encima de la ley y cada quien tiene que afrontar las consecuencias de los actos ilegales que llegara a realizar.

Finalmente invito a todas aquellas personas que están afiliadas a este partido y que ocupan algún cargo de elección a que se comporten con apego a la ley, todos deben de sujetarse a la ley cumpliendo la normatividad que se nos marca en los distintos ámbitos legales y administrativos como funcionarios que somos para evitar algún conflicto con la autoridad, porque quien haga lo contrario no será apoyado por este partido político.

Sobre su posible expulsión del revolucionario institucional, Huicochea Vázquez sostuvo que habrá que dejar correr las investigaciones y en caso de que resulte culpable, inmediatamente perderá su militancia.

Aclaró que el PRI no asumirá una actitud inquisitoria contra el todavía integrante de su fracción parlamentaria en el Congreso local, pero también sostuvo que no se tolerará ninguna actuación que se coloque al margen de la ley.

En todo caso, indicó que una vez que se ha solicitado el inicio de un Juicio de Procedencia contra el representante popular, la dirigencia del partido solicitará que la Comisión de Honor y Justicia le dé seguimiento al caso, para que una vez que exista una resolución, dicha comisión partidista resuelva la expulsión del también ex alcalde de San Miguel Totoapan.

“Nosotros no vamos a defender a nadie que infrinja la ley, aunque vamos a esperar a que las instancias resuelvan qué es lo que sucede, porque el diputado también tienen derecho a defenderse”, anotó.

El actual presidente del CDE, anticipó que como partido, el tricolor se mantendrá en una postura imparcial, de tal suerte que no incurrirá en ninguna situación que represente la posibilidad de influir en el trabajo de las instituciones encargadas de administrar justicia.

En todo caso, dijo que la sociedad tendrá la oportunidad de confirmar que en el tricolor existe la determinación de respetar el trabajo de las instituciones.