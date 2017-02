A levantar Copa de Gigantes

Tamarindos y Lobos Iguala van por el título, en Cachorros

Iguala, Gro., Febrero 3.- Hoy viernes en punto de las 16:00 horas em-pezará a rodar la de gajos en la final de futbol en la Copa de Gigantes de la categoría Cachorros, entre las escaudras de Tamarindos y Lobos Iguala, ambos equipos tienen sed de triunfo.

El miércoles por la tarde se jugaron los duelos de las semifinales, en donde la escuadra de Lobos Iguala no tuvo una tarde tranquila ante los pequeños gigantes de Nueva Alianza, que se aplicaron en la cancha, no le guardaron respeto a sus rivales y vendieron cara su derrota de 3-0 ante los Lobos que se metieron a la final.

En la otra semifinal, el cuadro de Tamarindos sudó más de lo que se esperaba al vencer 1-0 al conjunto de Macarena de Taxco, que no pudo meter la redonda en la meta de los “albiverdes” que tuvieron que sufrir para perforar el arco de los plateros que jugaron muy ordenados.

La final de la Copa de Gigantes se jugará este día en punto de las 16:00 horas, en donde se definirá también el título de goleo individual, ya que Giovani Hernández, de Lobos Iguala e Isael González, de Tamarindos son los que llevan nueve tantos cada uno.