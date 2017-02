DE FRENTE Y DE PERFIL

El cuatro de junio, un día antes de cumplir un año de su anterior visita a las urnas, los ciudadanos veracruzanos lo harán nuevamente y lo repetirán un año más tarde.

Veracruz una de las entidades sumamente politizadas del país, donde se legisló para que el actual gobierno durara solamente dos años, provocando que durante tres años consecutivos, los electores tengan que ir a las urnas para decidir sobre sus autoridades.

Y es que decidieron hacer concurrentes los comicios para gobernador con el proceso electoral federal, en el que se vota por Presidente de la República, pero dejaron sueltos los comicios para alcaldes.

Para ello, ampliaron los períodos de los actuales alcaldes, los que disfrutan de más de cuatro años de ejercicio.

En Veracruz todo puede pasar desde la reedición de un pleito añejo entre el actual gobernador (Miguel Ángel Yunes Linares) y el de hace dos períodos (Fidel Herrera Beltrán), sin dejar de lado la denuncia del gobernador sándwich, Javier Duarte de Ochoa, quien es prófugo de la justicia.

La magia de Veracruz es grande y enorme el saqueo que de sus riquezas se ha hecho, incluidas las finanzas públicas y el súbito enriquecimiento de políticos, contratistas, proveedores y amigos del gobierno en turno.

Acusaciones y denuncias se suceden unas tras otras y las autoridades, hasta ahora, no han procedido en contra de los supuestos responsables de los ilícitos cometidos.

Es cierto que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa se encuentra prófugo y existe una alerta roja de la Interpol para detenerlo donde se le ubique, pero de ahí en fuera no hay nada más.

Se acusa de desvío de recursos en distintas áreas del gobierno estatal, que van desde Salud, Educación, Infraestructura, pasando por la secretaría de Finanzas, la Tesorería y otras áreas, pero hasta el momento no se han fincado responsabilidades.

Antonio Tarek Abdalá Saad, ex Tesorero del estado y actual diputado federal, ha sido señalado del desvío de más de 23 mil millones de pesos e incluso se ha pedido su desafuero como legislador, sin que proceda hasta el momento. El gobierno de Veracruz lo inhabilitó por diez años para desempeñar cargos en la administración estatal.

Fue el fiscal del estado, Jorge Winckler Ortiz, quien acudió el pasado jueves a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero del diputado federal por el distrito de Cosamaloapan, por los presuntos delitos de peculado, desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

El fiscal reveló la existencia de cuatro carpetas de investigación contra el legislador federal; destacó que Abdalá Saad desempeñó el cargo de tesorero de forma omisa y dolosa, lo que habría provocado desvíos de recursos públicos, estatales y federales, por un monto que supera los 23 mil millones de pesos.

Tarek Abdalá es parte del grupo de ex funcionarios cercanos al entorno de Duarte de Ochoa que son ahora diputados federales del PRI, unos y del Partido Verde, otros.

Como él, otros ex funcionarios del anterior gobierno han sido señalados por abusos de confianza, desvío de recursos y hasta peculado.

El desastre financiero dejado por Duarte de Ochoa debe tener responsables, además del propio ex gobernador, quien parece ser será el único que cargue con el peso de las denuncias y la cárcel, cuando se le encuentre.

En el área de salud, el escándalo es grande, aunque existen versiones varias que señalan el entorno del también diputado federal Jorge Carvallo Delfín e involucran al ex secretario, Juan Antonio Nemi Dib.

Se habla de la compra de medicamentos caducos y de la aplicación de componentes con agua en lugar de medicamentos necesarios para el tratamiento contra el cáncer el sida y otras enfermedades.

Otros diputados federales que han sido señalados por irregularidades en la administración que encabezó Javier Duarte de Ochoa, son Alberto Silva Ramos, ex coordinador de Comunicación Social y ex secretario de Desarrollo Social, entre otros cargos; Edgar Spinoso Carrera, ex subsecretario de Finanzas y ex oficial mayor de Educación; Adolfo Mota, ex secretario de Educación, entre otros.

Del diputado Spinoso Carrera se dice que en sus funciones de Oficial Mayor se extraviaron seis mil 500 millones de dicha dependencia, en los tiempos en que Mota era el secretario de Educación.

En ese mismo brete algunos incluyen al ex gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, quien pasó por la secretaría de Educación antes de ocupar la de Gobierno y prefiere mantener bajo perfil.

Pero también varios de los funcionarios cercanos al ánimo del entonces gobernador Duarte de Ochoa, entre los que se incluyen varios de los actuales diputados federales han sido señalados por la creación de empresas fantasmas que obtuvieron contratos varios.

Como se ve el panorama en Veracruz no es muy alentador para la participación ciudadana en las urnas y menos cuando por tres años seguidos deberán hacerlo.

Por lo pronto en los 212 ayuntamientos del estado deberán ir los empadronados a votar por sus nuevas autoridades el próximo cuatro de junio, aunque desde ahora se anticipa que la participación será escasa.

INICIA SESIONES EL LEGISLATIVO

Un nuevo período de sesiones de la LXIII legislatura se inicia hoy, donde los diputados y senadores deberán apurarse si es que quieren hacer cambios a la legislación electoral.

Desde hoy hasta el 30 de abril habrán de esforzarse para discutir y aprobar las leyes que requiere el país y mantenerse alertas ante los embates externos.

Por cierto que habrá varias bajas en el Congreso, entre ellas las de Javier Lozano en el Senado y Alfredo del Mazo en la Cámara de Diputados.

