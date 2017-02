Averígüelo Vargas

La llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump envía una señal ominosa a México, por la serie de medidas que pretende tomar y que ya empezó a aplicar contra el país, como la construcción del muro a lo largo de la frontera y la deportación de todos los mexicanos ilegales, entre ellos miles de guerrerenses, que puedan detectar y detener.

Ha tomado acciones también para impedir que nuevas empresas estadounidenses decidan instalarse en México porque les representa alcanzar costos más bajos en la fabricación o armado de sus productos, especialmente de la rama automotriz, lo que ya provocó que la Ford cancelara una importante inversión y que se amenazara a otras automotrices con aplicarles impuestos insuperables de importación si se mantienen en nuestro país.

A pesar de la llamada telefónica que el presidente de México, Enrique Peña Nieto sostuvo con el mandatario yanqui, no se lograron acuerdos de consideración, porque aquel lado mantiene una actitud de arrogancia, de cerrazón y hasta de intolerancia, lo que hace decir al Ejecutivo mexicano que “vendrán momentos complejos en los que el país tratará de reivindicar sus valores de respeto a la soberanía nacional, con dignidad e independencia”.

Planteó EPN que hará el mayor esfuerzo por proteger los derechos de México y para ayudar a los mexicanos que están de ese lado de la frontera para apoyarlos en la defensa de sus derechos y sus conquistas.

Definitivamente, Donald Trump no es un político ni un gobernante que respete los derechos de las demás naciones ni de los muchos grupos étnicos y religiosos que se desenvuelven en EU, sino que ha arremetido con brutalidad en contra de todos, especialmente contra México, nación a la que trata de afectar y dañar por todas partes, sin que exista una justificación para hacerlo, sino que actúa fuera de razón movido por sentimientos de racismo, homofobia, xenofobia y una serie de sentimientos negativos que sólo muestran una personalidad llena de prejuicios y complejos personales de todo tipo.

Es el clásico “chivo en cristalería”, pero a nivel mundial.

Sin embargo, la resistencia a sus malas políticas sigue creciendo dentro y fuera de su país, pues ningún presidente de EU había sido recibido con muestras de rechzo por el 60 por ciento de su población y a nivel internacional también hay amplias muestras de repudio a sus políticas antihumanistas.

Ese reachzo que cada vez se amplía más, abre la afortunada posibilidad de que no termine su mandato de 4 años, sino que sea destituido antes, por el daño que provoca a todo el mundo, especialmente a México y los países latinoamericanos.

PIDE EL PRI NO APLICAR OTRO GASOLINAZO EN FEBRERO PORQUE AUMENTARÍA LOS PROBLEMAS.—Los problemas económicos en México no han desaparecido, sino que han sido desplazados ligeramente por el efecto Trump, ya que por las amenazas y acciones de ese mal presidente gringo, los mexicanos se han unido al lado del presidente Enrique Peña Nieto, aunque sin olvidar los agravios que su política económica le ha causado al país, especialmente a los grupos más pobres, pero la gente, generosamente los ha dejado en un segundo plano para hacer un frente común contra la agresión del vecino país del norte.

Sin embrago, el gobierno de EPN cometería el mayor error y caería en el mayor agravio contra los mexicanos si autoriza un nuevo gasolizano en febrero, como lo han anunciado, porque, entonces, la gente le va a reprochar que no entienda la situación de quienes le han dado un amplio apoyo en la circusmtancia actual, como para que los golpee por la espalda encareciendo más la vida, que ya alcanza niveles intolerables e inaceptables.

Por eso, el presidente del PRI nacional, Enrique Ochoa Reza hizo un exhorto al gobierno federal para que no aplique otro gasolinazo en este mes de febrero, porque eso agravaría la economía popular ya muy lastimada en la actualidad.

Seguramente que Ochoa Reza ya conocía la información que se ha filtrado desde la Secretaría de Hacienda de que se evitará aumentar el precio de los combustibles, por lo que el priista buscó aprovechar esa información privilegiada que le permitiría presentarse como el salvador de los pobres y los oprimidos.

COMPLICADA NEGOCIACIÓN DE MARCO LEYVA PARA RESOLVER EL GRAVE PROBLEMA DE LA BASURA.—No hay duda que el bloqueo que hizo el alcalde de Tixtla, Hussein Nabor Guillén, del relleno sanitario que construyó el gobierno de Chilpancingo en las 70 hectáreas que compró con esa finalidad provocó el grave problema de la basura en la capital, que aunque ahora muestra posibilidades de solución al permitirse que los desechos vayan al tiradero de Zumpango del Río, sigue atorada en los trámites y trabajos que se hacen para adecuar ese lugar y puedan depositarse allá los desechos de los capitalinos.

El alcalde Marco Leyva ha realizado pláticas y negociaciones con los de “la basura, jefa”, que al no tener donde arrojar la basura que levantan diariamente provocaron el cierre de la avenida Ignacio Ramírez, a espaldas del palacio municipal y después en la propia plaza Primer Congreso de Anáhuac, la que amenazaron con convertir en basurero capitalino, porque no se ha logrado una solución definitiva.

Esos recolectores privados de la basura se sienten ahora indispensables y en alguna forma lo son, pero debe hacérseles ver que su actividad no es oficial y que los permisos existentes pueden ser revocados si crean más problemas de los que resuelven, porque las soluciones que exigen no dependen sólo del gobierno de Chilpancingo, sino de otros factores más, además de la carencia crónica de recursos financieros para improvisar salidas de manera inmediata, porque al cerrarse el basurero preparado exprofeso en Tixtla y con una inversión considerable, se creó el problema actual que no es de fácil e inmediata solución.

Sin embargo, debe buscarse la salida más inmediata posible, porque tampoco puede dejarse que la basura siga acumulándose en las calles de la ciudad.

