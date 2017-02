Gran triunfo

Iguala FC sumó su segunda victoria tras golear 8-0 a Chilapos, con 6 anotaciones de Mariel Román

Iguala, Gro., Febrero 1.- Tras su caída en la jornada 2 de la Liga Nacional Femenil Sub-17, el conjunto de Iguala FC volvió a saborear las mieles del triunfo con una goleada de 8-0 sobre la oncena de Chilapos que no pudo aguantar mucho ante una ofensiva que estuvo comandada para Mariel Román quien en esta batalla se apuntó con 6 tantos que la ponen a pelear la cima del goleo en este certamen.

El inicio a la victoria fue obra de Milka Quezada cuando al minuto 8 se hizo presente con el 1-0 que provocó una reacción negativa en sus rivales, las cuales ya no tuvieron respuesta; el 2-0 que tranquilizó a las igualtecas fue obra de Mariel Román al minuto 11 y en el resto del primer tiempo pese a que las locales tuvieron llegada, ya no pudieron incrementar su ventaja.

Para el arranque del segundo tiempo Román a los 45, 49, 56, 62 y 72 tuvo su tarde de ensueño con tremendos disparos y cobros de penal que terminaron en la meta de la visita; pero la fiesta tuvo una invitada más cuando al minuto 54, Mitzy Carreón se puso alerta para finiquitar el 8-0 con que las igualtecas llegaron a 6 puntos que las tienen en el segundo puesto por detrás de Soles de Acapulco que sigue con marca perfecta.

En la fecha 4 el conjunto que dirige Gerardo Temiquel tendrá descanso y reaparecerá hasta la fecha 5 en donde intentará sumar una victoria más en este certamen en el cual quieren superar lo hecho el anterior donde se quedaron en la ronda de semifinales.