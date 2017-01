El Partido Revolucionario Institucional volvió a vivir el sábado anterior en Chilpancingo, una etapa de actividad política como las de sus mejores tiempos, con la toma de posesión de Heriberto Huicochea Vázquez y Gabriela Bernal Reséndiz, como Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Estatal de ese partido.

Al evento asistió el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores y la clase política priísta como Senadores, Diputados federales y locales, Alcaldes, ex Gobernadores, así como cientos de militantes que expresaron alegría y unidad en torno a los nuevos dirigentes, que tienen la gran responsabilidad de trabajar intensamente para fortalecer la unidad y que el PRI sea un partido que apoye bien a su principal dirigente, que es el actual Gobernador del Estado.

Los discursos pronunciados durante la toma de posesión de Heriberto Huicochea Vázquez, llamaron a la urgente necesidad de apoyar al Presidente de la República Enrique Peña Nieto y a Héctor Astudillo Flores, porque las medidas de austeridad y alzas a los precios de las gasolinas, son consecuencia de la grave situación económica mundial.

Por otra parte, llamó la atención que a este evento no asistiera el ex alcalde capitalino Mario Moreno Arcos; no faltaron los comentarios en el sentido de que estaba resentido o atendiendo las invitaciones de otros partidos para irse con ellos. La realidad es que Mario tuvo un compromiso que atender en la Costa Chica, pero vía telefónica ratificó su militancia priísta, así como su amistad con el Gobernador Héctor Astudillo Flores.

RECTORES ALERTAN SOBRE GRAVE CRISIS.

Mediante un desplegado público, Rectores de Universidades públicas del país, manifestaron su preocupación ante la seria reducción de más de 37 mil millones de pesos para educación, particularmente los destinados a las universidades públicas estatales, contenida en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el presente año, que presentó la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión.

En el documento, los Rectores señalaron que la reducción de casi 7 mil mdp en los fondos concursables, pone en riesgo importantes programas como el fortalecimiento de la calidad educativa. No se aplicó ningún recurso al Fondo de Apoyo para la atención de problemas estructurales de las universidades públicas estatales, a pesar de que se ha estado aplicando desde el año 2002. Indicaron que recortar los recursos destinados al desarrollo de ciencia y tecnología es un contrasentido, porque el país requiere en forma urgente de aumentar su competitividad.

Añadieron los Rectores que el recorte presupuestal del 30% al monto destinado a Becas, tendrá un severo impacto social pues dejará a miles de jóvenes sin apoyo mínimo para continuar sus estudios. De no reconsiderar los ajustes anunciados al presupuesto para educación superior, se ampliarán las brechas entre las universidades federales y estatales, poniendo en riesgo los avances logrados, como sucedería con la Universidad Autónoma de Guerrero, donde bajo la rectoría del Doctor Javier Saldaña Almazán, se lograron avances sustantivos para que avanzara del lugar 55, al sitio 21 en el nivel de las mejores universidades del país.

Luego de desglosar todos los problemas que vienen con el recorte presupuestario, los Rectores de las instituciones que integran la ANUIES, solicitan la intervención del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que promueva ante el Congreso de la Unión, la redistribución del presupuesto que asegure recursos suficientes para las universidades públicas estatales.

EL EVENTO DE IGUALA.

El Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores; la Diputada local Flor Añorve Ocampo y el Presidente Municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda, encabezaron ayer en la cuna de la bandera la Sesión pública y solemne para celebrar el 167 aniversario de la Instalación del Congreso Constituyente del Estado de Guerrero.

Fue un evento emotivo e institucional, donde con la presencia de 33 diputados locales de la actual legislatura se declaró el quorum legal. La sesión solemne tuvo como orador oficial por el Congreso al Diputado Héctor Vicario Castrejón, quien destacó que son tiempos de unión, de honrar a la patria y no de destruirla. Afirmó que los tres poderes del Estado trabajan de manera coordinada para sacar del rezago a Guerrero y reconoció el temple del gobernador para servir a las causas de los guerrerenses. “Los diputados refrendamos nuestro propósito de seguir siendo parte activa en la solución de los problemas del país y de Guerrero”, concluyó Vicario Castrejón.

Al hacer uso de la palabra, el Gobernador Astudillo Flores expuso que acudía a Iguala para saludar a la gente con respeto y entendiendo los tiempos que se viven y las circunstancias actuales del país. “Si el Sur en su momento fue catalogado como indomable, hoy debe ser reconocido como un lugar de hombres y mujeres de una tierra digna y de luchas permanentes”, afirmó el mandatario.

Precisó que el pueblo de Iguala cobijó la formación del primer Congreso guerrerense y cobijó al confeccionador de la Bandera, Don Magdaleno Ocampo. Estas cosas, indicó, hacen que en todo México se le tenga respeto a Iguala, una ciudad que forma parte de nuestra historia. Que tuvo en tiempos recientes acontecimientos tristes y trágicos para México que nadie deseó, que nadie festeja y que todos seguimos condenando.

CHILPANCINGO, IMPORTANTES OBRAS.

Mediante una intensa actividad sostenida en el municipio de Chilpancingo, el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, puso en marcha la construcción del Distribuidor Vial Chichihualco, con una inversión de más de 133 millones de pesos. La noticia alegró a toda la sociedad capitalina, porque esa parte de la Autopista del Sol ubicada al norte de la ciudad, ha sido un foco de accidentes vehiculares por la velocidad con que cruzan los autos y camiones y la dificultad para desviarse hacia Chichihualco, o retornar a Chilpancingo.

Sin duda alguna será de las principales obras que realice el Gobierno del Estado en nuestra capital, donde Astudillo Flores está inaugurando diversas obras en construcción de escuelas o remodelación de las mismas. Por otra parte, el mandatario estatal logró reunir a los Alcaldes de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena y Zumpango del Río, Pablo Higuera Fuentes, para que se firmara el convenio que permite terminar con el exceso de basura en la capital y la construcción de una celda emergente para uso de ambos ayuntamientos.

manueltello2002@yahoo.com