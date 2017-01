Van por la corona

Con un juego explosivo Soles se metió a la final tras vencer 37-17 a Aslan

Iguala, Gro., Enero 31.- Tal y como en los viejos tiempo la quinteta de Soles buscará coronarse en el torneo de Segunda Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, ya que en el duelo semifinal una vez más la dinámica de sus jugadores se hizo presente para poder llevarse una victoria que se terminó escribiendo con un 37-17 sobre Aslan, que no pudo detener a una ofensiva que los agobió en todo momento.

Para el desarrollo del primer episodio el trabajo defensivo en ambas partes dejó ver un encuentro con pocos puntos, pese al esfuerzo de ambos conjuntos el marcador se detuvo en 4-2 favorable para Soles.

El segundo llamado a la cancha mantuvo la situación complicada, ya que no había espacio para poder pensar bajo la tabla, pero una vez más ambos se anularon para evitar que alguno de los dos lograra despuntar en el marcador y

cuando el final de este momento llegó las cosas se detuvieron en 13-6 todavía en favor de Soles.

El tercer episodio de esta contienda fue la debacle para Aslan, su gente dejó de pelear bajo el tablero las pelotas, así que esto fue favorable para que Soles con una serie de disparos y penetraciones aumentara su cuota que los acercó más al triunfo y al término de 30 minutos el marcador se quedó en 24-10 que ya comenzaba a definir mucho en esta batalla.

Para el último episodio Soles no bajó la guardia, siguió acechando y sobre todo su gente de banca entró para cooperar en esta victoria que se escribió con un 37-17, que ahora lo pondrá a pelearle el campeonato ante Boston en una final que promete emociones en todo momento, tras la buena campaña que han desarrollado.