Buscará el bicampeonato

Boston defenderá su corona tras derrotar a Charalitos 42-30, en Segunda Varonil

Iguala, Gro., Enero 31.- La final de la categoría de Segunda Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, será testigo de la defensa del título que haga Boston luego de imponerse a Charalitos con pizarra final de 42-30, ahora la última cruzada de los “verdiblancos” será enfrentar a Soles en una batalla que no tendrá tregua bajo los tableros.

Desde el silbatazo inicial Boston dejó en claro su postura, atacar bajo la tabla y aprovechar la velocidad de sus “alas” para llegar a su objetivo, así que en un abrir y cerrar de ojos lograron una ventaja de 7 puntos para mantenerse con calma hasta el término de este episodio que se escribió con un 15-7.

En el segundo cuarto de esta contienda, una vez mas los “verdiblancos” mantuvieron el nivel para poder mantener hostigado a un rival que buscaba meterlos en predicamentos, pero los rebotes en esta parte del encuentro se mantuvieron en favor de Boston y aunque Charalitos buscaba con rompimientos hacer daño, no le era posible sorprender a su rival y cuando el reloj marcó 20 minutos de partido los números decían que Boston mantenía su ventaja pero ahora con un 25-11 que ponía contra las cuerdas a los “rojos”.

En el tercer periodo Boston evitó a toda costa que su rival se levantara y para lograr esto una vez más no tuvo desatenciones a la hora de defender, los rebotes fueron ganados con autoridad para salir airoso con un 35-17.

Para el último periodo Boston bajó un poco la guardia, esto no fue desaprovechado por su rival que tuvo una reacción tardía en este juego donde se firmó el pase de los “verdiblancos” con pizarra de 42-30 a una final más en su trayectoria deportiva.