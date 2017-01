Piden sensibilidad a EPN para frenar "gasolinazo" de febrero

Cd. de México, Enero 30.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados solicitó al presidente Enrique Peña Nieto, sensibilidad y responsabilidad para frenar el próximo gasolinazo planteado para el próximo 3 de enero.

No queremos el día de mañana, ser sujetos de nuevas decisiones que, como en el pasado, significaron que nos arrebataran la mitad del territorio ¿ahora qué puede seguir? No podemos permitir que esto suceda”, enfatizó Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador de la bancada perredista en el recinto de San Lázaro.

El legislador federal sostuvo que para el PRD, la unidad nacional y el frente común contra Donald Trump va acompañado también con el reclamo a nuestro gobierno para que cuide las decisiones internas en materia de política económica y social; por lo que advirtió que si Peña no da marcha atrás a un nuevo incremento en el precio de los combustibles este viernes 3, entonces la gente saldrá a las calles el sábado 4, domingo 5 y en días posteriores, a gritar: ‘No al muro, no a Trump’; pero igual: ‘No al gasolinazo, no a Peña Nieto’ porque todos ellos juntos están actuando contra el bienestar de la gente.

Es cierto, hay que cerrar filas todos, las mujeres y hombres, para que no sigan dañando la soberanía del país, que no se quiera jugar con nuestra dignidad, y hacer un frente de oposición nacional a estas políticas; pero que quede claro que nos juntamos para luchar contra las decisiones de Trump. Sin embargo –añadió- seguimos diciendo a nuestro presidente que no estamos de acuerdo con sus políticas, ni con el gasolinazo, ni con la manera en que se trata al campo”.

De aplicar el nuevo gasolinazo, en la segunda semana de febrero el poder adquisitivo caerá 43 por ciento, de acuerdo con el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. La sociedad mexicana está muy lastimada, enojada y molesta justificadamente por el aumento del 20 por ciento a las gasolinas y al diésel a principios de este mes, por eso es necesario que Peña no tome una decisión que abone más a ese descontento. No debemos –dijo- caer en un escenario de estas características.

Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), apeló a la situación de “inestabilidad social” en el país para pedir al gobierno federal que de marcha atrás en el nuevo gasolinazo que entrará en vigor en febrero.

“Los gasolinazos del PRI-Gobierno ponen en riesgo la estabilidad social, impactan negativamente en el bolsillo de millones de familias y generan inflación”, dice un comunicado emitido por el partido.

El líder del PAN señaló que hoy en México se vive un problema de inflación, ya que en la primera quincena de enero se registró el peor aumento de los últimos 18 años, debido al incremento de las gasolinas y otros energéticos, como el gas, afectando no solo a quienes tienen un vehículo, sino a toda la población, al generar una escalada en los precios de productos y servicios.