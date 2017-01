Reprocha Astudillo información “mal intencionada” en los medios

Chilpancingo, Gro., Enero 30.- El gobernador Héctor Astudillo Flores reprochó que hay informaciones mal intencionadas que se manejan en diferentes medios de comunicación, por lo que hizo “un llamado a la seriedad”.

En Chilpancingo, el jefe del Poder Ejecutivo local cuestionó la dimensión que adquirió la versión de que en la Secundaria “Galo Soberón y Parra”, al menos 60 menores de edad habrían sufrido complicaciones de salud tras consumir leche distribuida por el DIF-Guerrero.

En ese asunto, dijo que en realidad fueron tres los menores que sufrieron alguna reacción, lo que la institución reconoció en la proporción real.

“Sin embargo, se manejó la versión de que los hospitales estaban llenos con niños intoxicados; eso me parece que hay una tendencia poco responsable y poco seria, pero que algunos medios se prestan a reproducirlo”.

En la misma tesitura dijo que se encuentra un problema en el Instituto Estatal de Cancerología, en el tratamiento de un problema que se generó en el mes de agosto, pero que en algunos espacios se manejó como algo reciente.

Consideró importante que cuando se genere un problema que perjudique a la sociedad el gobernador actúe, pero hizo un llamado a no difundir información que se tergiversa con mala fe.

“Pero es importante que los medios ayuden a no reproducir información que tiene indiscutiblemente una muy mala fe, como es el caso de la leche, que se dijo que estaban llenos los hospitales de niños intoxicados, pero que en realidad eran tres que resintieron los efectos de la lactosa”, anotó

Recordó que son más de 140 mil los frascos de leche que ha distribuido el DIF, de tal suerte que consideró necesario hacer un llamado a la seriedad.