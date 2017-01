Brillante goliza de Estrellas

Los "unionistas" aplastaron 9-2 al Dorados, en la fecha 12 de Segunda Fuerza

Iguala, Gro., Enero 30.- Estrellas del Unión después de sufrir en la primera parte, en el segundo tiempo se quedó con el triunfo de 9-2 sobre Dorados dentro de la fecha 12 del torneo de Segunda Fuerza de la Liga Amateur de Iguala, en donde el Magisterio dio la sorpresa al vencer 3-2 al Covivesa.

El conjunto de la diagonal roja en los primeros 45 minutos sudó en serio ante unos Dorados que no respetaron a su rival al mandar balones a los espacios, poniendo a trabajar a la defensiva "unionista" que en el segundo tiempo se encargó de concretar las opciones de gol que se le presentaron para ganar 9-2.

La sorpresa de la jornada fue la que dio el once de Magisterio que se impuso al líder Covivesa con marcador de 3-2, en este duelo los "abarroteros" fueron borrados de la cancha al estar abajo en el marcador 3-0, pero se lograron recuperar pero no fue suficiente para sacar el resultado y "mordieron el polvo".

El Deportivo Rastro regresó a la senda de la victoria al doblegar 3-2 al Construcciones Herquinz, duelo entretenido que se vivió en el rectangular del "Josemil", en donde los “matanceros” sacaron jugadas individuales que abrieron a la defensiva de los "ingenieros", que una vez más cayeron en este torneo.

Los "cevicheros" de la CNOP se agenciaron 3 puntos al vencer 2-1 al Real Acatempan; mientras que Revolucionarios ganó 3-0 al Atllético Laguna, con lo cual se mantienen con mucha vida para estar peleando un boleto a la gran fiesta futbolera de esta categoría.