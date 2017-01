Muy rebeldes

San Juan le arrebató un punto al Unión Iguala

Iguala, Gro., Enero 30.- Unión Iguala se saboreaba la victoria pero se encontró con un grupo de “chamacos” que dejan todo en la cancha y con un futbol ordenado San Juan le sacó el empate a un gol en duelo correspondiente a la fecha 11 de la categoría de Primera Fuerza de la Liga Amateur de Iguala.

El conjunto "unionista" se fue adelante en el marcador con gol anotado por Eduardo Hurtado en claro fuera de lugar que el silbante Ramírez no marcó y el delantero definió cruzado a la salida de Castrejón; más adelante los "rayados" tuvieron para empatar y darle la vuelta, pero las intervenciones del arquero García fueron clave.

Lo que ya pintaba para un triunfo de los "unionistas", se terminó con trazo largo en donde Zamudio le ganó en piernas a Bustos para bombear a la salida de García para el empate a un gol.

Por otra parte, el bicampeón Campo Agrícola empató a 2 goles con la oncena del Internacional que sigue dejando puntos en e camino, César Ocampo metió los tantos de la “marabunta roja”, mientras que Aldo Nava y Murillo marcaron por los "maiceros".

En otro resultado, Tamarindos no se tentó el alma para vencer por goelada al San Nicolás, que se regresó a casa con un 7-2; mientras que Cañeros sumó 3 valiosos puntos al ganar 2-1 al Furia Iguala que no puede salir del bache de derrotas.

La 20 de Noviembre le pegó al San José al son de 2-0, García y Molina fueron los que anotaron los goles de los “revos”.