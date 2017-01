Educando con Valores

“Decir que no tienes otra opción es liberarte a ti mismo de la responsabilidad”

Patrick Ness

“En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo”

Viktor Frankl

En el transcurso de esta semana, a través de diversas situaciones, pude dimensionar la trascendencia de un valor llamado responsabilidad, mismo que contempla un abanico amplio de definiciones: de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (RAE), “hace referencia al compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. La responsabilidad es, también, la obligación de reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita”. Otra definición mencionada por la misma fuente señala que es “la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad”. Basándose en ello, diversos autores (as) han llegado a aportar que una persona responsable es aquella que desarrolla una acción en forma consciente y que puede ser imputada por las derivaciones que dicho comportamiento posea. Sin duda, una persona que se caracteriza por su responsabilidad es aquella que tiene la virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino de asumir, también, las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento.

Se ha llegado también a la conclusión de que un elemento que tiene que estar presente, -pues sin él es imposible hablar de responsabilidad-, es la libertad, pues es la que determina el que alguien pueda realizar cualquier acción porque así lo estima oportuno o lo desea; sin embargo, es vital que dicho individuo tenga también razón, ya que quien carece de raciocinio no puede ser responsable de sus actos. Ahora bien, según los (as) expertos (as), esta virtud se hace más patente en personas que cuentan con otras dos cualidades muy positivas: valentía y humildad. Como complemento, para que pueda hacerse presente la responsabilidad, es necesario considerar también la ley, ya que debe existir una norma desde la que se puedan juzgar los hechos realizados, pues la responsabilidad implica rendir cuenta de los propios actos, ante alguien que ha regulado un comportamiento. El ser humano, han aportado diversos (as) especialistas, responde de sus actos ante quien es capaz de dictarle normas, y esto pueden hacerlo Dios (responsabilidad moral), uno (a) mismo (a) (juicio de conciencia) y otros seres humanos. A su vez, la responsabilidad ante las y los demás puede ser de varios tipos: responsabilidad jurídica (ante las leyes civiles), familiar-doméstica (ante la familia), laboral, ambiental, etc.

En particular, y dado nuestro contexto, es imperativo aceptar que nuestra responsabilidad va más allá de nuestras acciones individuales: todo lo que hacemos repercute, -de un modo u otro-, en la vida de quienes nos rodean. Ello ha generado el concepto de responsabilidad social, un tipo de responsabilidad que nos vincula con el mundo a título individual. Existen, según especialistas, tres tipos de responsabilidad social: a) Responsabilidad social individual: que se refiere a nuestros actos individuales que llevamos a cabo como madres y padres, hijos e hijas, miembros de una comunidad de vecinos, integrantes de un equipo de trabajo, usuarios de determinados servicios o consumidores, y sin duda tienen repercusiones sobre las otras personas y nuestro entorno, y algunos ejemplos que se pueden citar son: utilizar el transporte público en vez de generar más tráfico y contaminación, reducir residuos consumiendo responsablemente, colaborar con proyectos de voluntariado, entre muchos otros; b) Responsabilidad social empresarial: que son aquellas actividades productivas y comerciales de las empresas que repercuten sobre el conjunto de la ciudadanía y el entorno de un modo mucho más amplio y profundo que las acciones individuales, y es un aspecto que cada día tienen más en cuenta sus clientes y usuarios, conscientes de que la productividad, la reducción de costos y la obtención de beneficios no pueden justificar de modo alguno la explotación, la violación de los derechos fundamentales de las personas o la degradación del medio ambiente; por ello, iniciativas solidarias están transformando poco a poco los criterios de desigualdad por los que se tradicionalmente se han regido algunos sectores considerados estratégicos (como la banca y las altas finanzas), apoyando económicamente proyectos ecológicamente sostenibles y de interés público, de tipo cultural, educativo y, por supuesto, también comercial, siempre y cuando se lleven a cabo de acuerdo con principios éticos; y c) Responsabilidad social pública o gubernamental: que hace referencia a aquella que tienen las instituciones y las administraciones encargadas de diseñar y ejecutar políticas públicas. Hay que hacer énfasis en que las acciones de estos organismos, que se concretan en leyes, decretos, regulaciones, etc., tienen una gran repercusión, muy directa, sobre el entorno natural y social; sin embargo, la responsabilidad social de las entidades gubernamentales no es únicamente externa, es decir, regulando las actividades de individuos y organizaciones, empresas, etc., sino también se da en la misma gestión de su actividad, en la consideración del personal que forma parte de ellas y de las actividades que se realizan. En este tema, no podemos olvidar que las administraciones públicas y las instituciones representan a la sociedad y que, por lo tanto, en cierta medida, todas y todos somos responsables de sus acciones. Con base a lo anterior, es necesario exigir que sean ejemplares, que se conduzcan bajo el precepto de la verdad, que velen por los intereses de todos y todas, que no obedezcan a presiones ni chantajes, que se alejen del populismo y que se desempeñen considerando no sólo resolver para salvaguardar sus puestos o atender únicamente en lo inmediato, sino velar por fincar un escenario cuando menos estable a las futuras generaciones.

La responsabilidad es un valor imprescindible en la actualidad, pues no se trata únicamente de ostentar libertad, autoridad o poder, sino de demostrar, a través de cada uno de nuestros actos, que somos capaces de hacer lo que nos corresponde para garantizar el bienestar de nosotros (as) mismas (as) y de quienes nos rodean… de inculcar, a través de nuestro ejemplo, una actitud comprometida, valiente, justa, incluyente y progresista a las nuevas generaciones; se trata de asumir que, como definió Víctor Frankl, “en última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo”.

