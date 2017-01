¿Y si Peña hubiera ido?

El jueves por la mañana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de la red social Twitter dijo que si nuestro país no estaba dispuesto a pagar por el muro que pretende construir entre las fronteras de Estados Unidos y México, quizá se debería cancelar la visita de Estado entre estas dos naciones programada para el próximo martes donde se abordarían temas sobre la nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración, en la región norte del continente.

Lo anterior implicaba que si Enrique Peña Nieto asistía a esa reunión aceptaba de manera tácita pagar por el muro que costaría entre 12 mil y 15 mil millones de dólares; lo cual además de indignante significa un ataque contra la dignidad nacional.

En esta situación hubo varias voces que no sabían cuál era la decisión correcta a tomar por la administración del presidente. Y aunque parezca increíble, algunos economistas apostaban por la visita. Consideraban que al ir nuestro máximo representante a Estados Unidos se aseguraría la estabilidad en el tipo de cambio entre el dólar y el peso.

¿Qué hubiera sucedido si Peña Nieto, contrario a lo que hubiéramos esperado todos los mexicanos, hubiera decidido tomar un vuelo a Washington D.C.?

Si eso hubiera pasado, Peña Nieto tendría ya un pie fuera de Los Pinos y el país estaría aún más ingobernable. Cabe recordar que previo a esta última decisión, sólo el 12% de los mexicanos apoyaba la gestión del presidente. Es decir, 9 de cada 10 personas reprueban las acciones de Peña Nieto.

Ello sin olvidar que el próximo 3 o 4 de febrero se viene una nueva alza a los precios de los combustibles y con ello, el inicio de una nueva serie de inconformidades, alza al precio en los productos de la canasta básica, así como de la inflación y pérdida del poder adquisitivo de la moneda y su paridad frente al dólar.

Si Peña Nieto, mal asesorado, tomando en consideración sólo argumentos de carácter económico hubiera decidido asistir a la reunión habría escrito su nombre en la historia de México como el hombre que traicionó a la patria, que fue sumiso ante Estados Unidos. No lo hizo y la “catástrofe” económica que auguraban los economistas no sucedió. Aunque su nombre aún no está excepto de quedar en el libro de las traiciones.

Al cancelar la reunión nuestro país se convirtió en el primero en decir No al nuevo presidente de Estados Unidos. Después de esta acción se sumaron países latinoamericanos como Argentina y Bolivia, pero también la Unión Europea, desde donde se exige respeto a México.

Esta decisión, aunque tardía, fue acertada. Si no se le ponía un alto al presidente republicano éste hubiera encontrado un enemigo débil con el que pretendía mostrar su “fortaleza” ante el mundo. Trump no quiere respeto, desea sumisión absoluta, sin cuestionamientos pero además sin razón justificada.

No hay que perder de vista la simpleza de su intolerancia. El nuevo habitante de la Casa Blanca es intolerante. Esto le lleva a cometer dos errores en todo lo que hace. En primer término tiene un “error de concepción” sobre cómo son las cosas. Él no ve las causas sólo las consecuencias. Simplifica los problemas y con ello las formas de enfrentarlos. Esto nos lleva al segundo problema: su “error de solución”.

Por ejemplo, para él los mexicanos y sus productos sólo afectan la economía estadounidense. Por ello, su solución es aumentar el arancel de las exportaciones de nuestro país hacia Estados Unidos. Aquí vemos claramente como no concibe a cabalidad las complejas cadenas productivas que no sólo benefician -o perjudican- a Estados Unidos, sino que es un intercambio recíproco. De la misma forma, es contundente que su solución sólo representaría un gravamen para el consumidor final que son los propios estadounidenses.

Las aristas de la problemática que engloba a los dos países no es simple. Pero para entenderlo se necesita apertura, lo cual en este caso no tiene el intolerante Trump.

Hizo bien él presidente en no asistir a la Casa Blanca ni doblegarse ante el gigante. Lo único que no podemos perder es la dignidad. Por ello, si Peña Nieto hubiera ido, además de asestar un duro golpe a los símbolos patrios y todo lo que México significa, estaría en la antesala de su salida como dirigente nacional.