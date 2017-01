Podría Ayuntamiento entregar obras de remodelación a las prisas

El ayuntamiento de Acapulco podría entregar obras a las prisas, a días de realizarse el tianguis turístico del 27 al 30 de marzo, lamentó el presidente del Consejo municipal ciudadano de Acapulco A.C, José Ángel Nucico Casarrubias.

Esto luego de que el delegado de Semarnat en Guerrero, Martin Vargas Prieto informara que el ayuntamiento de Acapulco no cuenta con el estudio de impacto ambiental ni la concesión que solicitó para iniciar las obras que integran los proyectos estratégicos para la reactivación de la infraestructura turística, histórica y cultural de la zona Dorada.

Consultado al respecto, Nucico Casarrubias atribuyó a “la mala coordinación” y la nula planeación en las obras de ese proyecto, podrían terminar en un trabajo que se estaría entregando “a las prisas”.

También consideró que los recursos invertidos para la realización de una ciclopista serán mal dirigidos porque no cumplirá con la darle movilidad al puerto.

“(El proyecto) lo tenían escondido desde hace un año y medio y ha estado bajo el escritorio, para hacerlo en zona federal tienen que tener un permiso y un estudio de impacto ambiental y definitivamente, no considero que se cree una ciclo pista en el interior del área de playa, no es conveniente porque tiene función de trasladar y de movilidad y aquí solo será de esparcimiento, no se aprovechan los recursos”, argumentó.

Por lo anterior, el presidente del Consejo municipal ciudadano dijo que existe un rechazo ciudadano ante la poca transparencia en la planeación de las obras públicas.

“La planeación no existe y la participación ciudadana es baja o nula porque no consultó a la ciudadanía”.

“Lo están haciendo de manera no planeada a fondo y sin coordinación con los tres órdenes de gobierno, tan es así que están demoliendo vialidades que recientemente fueron corregidas y reconstruido”, sostuvo el especialista.

Añadió que las obras que tienen etiquetados un monto de 120 millones de pesos, son proyectos de un particular y consideró que la Secretaría de la Función Pública debería de tomar cartas en el asunto porque la licitación no cumplió con los términos de ley en cuanto a tiempos.

También acusó que las empresas constructoras a las que se contrató, son cercanas a la ingeniera Luz María Meraza, asesora del alcalde en temas de obra pública.

“Definitivamente cuando el presidente presento los proyectos, solo planteo de manera política como se ejercerán los recurso y mostró unas imágenes que no dicen mucho de la culminación de la obra”.

“No ha cumplido con la transparencia, con la legalidad y con la planeación que la ciudad merece. Desde que inició su gobierno, no cuenta con un plan director urbano de la ciudad”, lamentó.