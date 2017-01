Pediatrucos… y algo más

¿Qué pasaría si la Tierra detuviera su movimiento de rotación? Saldríamos volando a una velocidad de 1670 km por hora, aproximadamente medio kilómetro por segundo. La utópica detención en su rotación, no impediría su movimiento de traslación alrededor del Sol de aproximadamente 30 kilómetros por segundo. Imposible, ¿No? Y menos probable es que pare la Tierra al acompañar al Sol con sus demás planetas, en la gira que hacen alrededor de nuestra Vía Láctea a 250 km por segundo tardando más de 200 millones en darle una vuelta. El Universo todo, está en movimiento como también nosotros lo estamos aunque estemos dormidos y ni cuenta nos damos. Tan diminuto e insignificante en el Universo es el ser humano y tan pequeño el tiempo de su vida en relación con el tiempo universal, que, no es más que un suspiro, un hálito, un pequeñísimo destello es como un suspiro, o menos. Si somos una pequeña partícula de polvo en el Universo, que vivimos un instante en nuestro planeta, ¿Por qué no hacer más placentero el viaje? Si somos efímeros, ¿Para qué tanto problema? ¿Por qué matarse entre seres humanos por dinero, por amor, por droga o en nombre de un Dios que les promete el paraíso al aniquilar al blasfemo? Si muchos seres humanos mueren de hambre habiendo tanta comida que se desperdicia en el mundo, ¿por qué no dárselas, si la necesitan? ¿Por qué si unos no tienen nada y aspiran a sobrevivir el día, otros viven en la opulencia? Si, excepto los rasgos, los seres humanos somos iguales, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué el odio religioso y racial? Si los seres humanos fuéramos conscientes, habría paz, armonía, progreso y, la humanidad tendría menos posibilidades de desaparecer. Pero no, la inconciencia es lo que prevalece pensando en su propio mundito personal, en sus propiedades, en su banqueta, en su calle, en su ciudad, en su país, pero no piensan en su mundo. Así llegó Donald Trump al ocupar la presidencia de Estados Unidos, a proteger a su país, a sus ciudadanos, aunque no a todos, sólo a los que están con él y de preferencia de tez clara. Un cartonista de La Jornada, dibuja a Trump sentado en un globo que semeja a la Tierra y portando en su mano una estaca con un clavo, es espera, como niño travieso a darle un picotazo al globo, y nada lejano de ello. Trump llegó a cumplir sus promesas de campaña y, cuando Peña Nieto se aprestaba para ir a saludarlo, que le pega con su muro en “las narices”, como quien le echa un escupitajo en la cara y le dice “¿no te pareció?, para echarte otro más grande”. “El muro se hará y México pagara” “Y, si no quieren pagarlo, mejor que Peña no venga” Eso dijo el desquiciado sujeto. ¿Por qué no piensa Trump que lo único que precipita con su reacciones de odio racista es a generar más odio a su país? Así como Estados Unidos tiene armas por todo el mundo, muchas armas de otros países, apuntan hacia nuestro vecino del Norte. ¿Qué necesidad de alebrestar más a quienes ya lo están? Trump es una bomba de tiempo, un peligro para el mundo. Cuatro años de gobierno es mucho tiempo dentro de la brevedad de la vida humana, muchísimo tiempo para un loco furioso que, desatado y con poder puede aspirar a ser un moderno Hitler gringo. Una muralla que intentará separar lo inseparable, y que, tarde que temprano, caerá al igual que otras murallas como la Alemana. Que alguien le diga al misógino furioso que sus locuras tienen en ascuas al mundo y que en estos tiempos de globalización, no se puede vivir separado del resto del mundo, aislado, tratando de ser autosuficiente. Dicen que nos tiene resentimiento porque en Cozumel Gustavo Ortega Joaquín, alcalde de esa ciudad, le pidió 20 de millones de dólares para darle un permiso para edificar Punta Arrecifes Resort, cosa que no estuvo de acuerdo en pagar. Trump sabe de la corrupción en México y en la impunidad que priva y por eso nos hinca el diente, por eso nos quiere aislar y, dígalo si no tendrá razón en este aspecto el cara de bolillo remojado si, en menos de 1 día, Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, acusado de peculado y daño al erario, pisó la cárcel para, en horas, conseguir su liberación inmediata por otro juez. En los tiempos universales, eso es un milisegundo como lo es el tiempo que tarda en ponerse el siga en un semáforo para que el de atrás te esté pitando. Entonces, ¿el desquiciado, no lo es tanto? Tampoco es cierto aquello de “¡paren este mundo que me quiero bajar!” Pongamos los pies en la tierra, abramos los ojos, la mente, hay que ponernos a trabajar honestamente, a vivir la vida y a orar, no sea que el globo estalle.

DON CHIMINO.- Aráchole, aquí en mi tierra ya hay hartos sordos con tantos pinchis ruidos onde quera. A mi me trai finto el del camión de la basura. El muy móndrigo pasa apenitas que salió el Sol y en veces me duermo tarde o me garra el insognio y, cuando apenitas me voy quedando dormido: “¡Pfuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” “¡Pfuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

¡Uuuh tamales! Hasta pego un brinco por su pinchi clátson de tren. Onde que, mero frente a mi casa se para, y, anque se junten las gentes con sus botes y sus bolsas de basura, se ponen a hacer más ruido quesque crompimiendo la basura, y hasta que no acaban de eso les reciben su basura a las gentes. Tantito por la güeva y tantito porque me cai gordo que me echen su clatson de tren casi en mi cuarto cuando más jetón estoy, mejor le doy su cropina al chilero que pasa con su tambo pa llevarse mi basura. Lo bueno que no pasa diario el mentado camión, pero, en veces, los ruidosos son los piperos que trayen agua a los vecinos que se les acaba su agua, sea a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana y, enclusive a la hora de clase de los niños. Pa vacear l´agua de la pipa a su cisterna de la escuela, prienden un motor que ¡Ah jijo! ¡Pinchi ruidera! Siente uno como si le taladraran los oyidos, pa paticar entre las gentes mientras ta prendida su ruidera, tiene uno que gritar porque no se oye lo que uno dice y en veces corre uno el riego de desgañitarse, por eso, mejor con señas y esperar hasta 20 minutos para que apaguen su chingadera (con perdón de Usté) y cuando la paran, hasta le hace uno ¡Aaaaaaaaah! En veces quedan los oyidos zumbando. Otras veces son las ambulancias que pasan con su ruidero, quesque llevan prisa, sólo que algunos choferes payasean y quieren que les abran paso.

¿Y los tatsistas? ¿Y los de las pitzas, que pitan y pitan y pitan hasta que sale el que las pidió? Los chafiretes de los tatsis tienen la mala costumbre de que todo lo quieren arreglar a clatsonazos: Si van buscando pasaje, pitan pa que las gentes sepan que van de vacío, si ven pasar a una muchacha bonita, le pitan con clatsones de esos que se oye ¡Fiu, fiuuuuu! ¡Fiu, fiuuuu!, cuando pide uno tatsi a domicilio, apenitas van llegando y pitan ¡Piiiiiiiiiiiiiii! ¡Piiiiiiiiii! Valiéndoles queso si las gentes tan gormidas, recuerdas o enfermas. Un día me tocó a mi que pedí un tatsi por teléfono a buena hora, me puse listo y me puse en la puerta pa que no juera el móndrigo tatsista a dispiertar a mis vecinos, bueno, anque yo taba sacando la cabeza de mi puerta, ¿no va a crer que hasta 2 veces pito? Seguro me recordaron los vecinos el 10 de mayo. ¿Qué culpa tuvo mi amá pues? Cuando me metí pa´dentro del tatsi, que le reclamo al chafirete, que por qué si ya taba yo ajueras, esperando, pa que chingados toca si se enojan mis vecinos. Nomás peló los ojos y que me dice “ay, perdón”. Dicen que tanto ruido afepta el oyido, que se puede quedar uno sordo y que hasta se le puede botar a uno la canica y ponerse lúrias de tantísima ruidera, que eso traye malhumor. Será el sereno, pero, yo, en veces me pongo unos tapones de algodón en mis oyidos pa poder gormir más mejor y en veces güermo tan a pierna suelta que me tiene que ir a dispiertar mi Puchunga pos si no, me la sigo de largo. L´otra vez puse una alarma y ni la oyí, ora que salgan los robots dispiertadores, voy a mercar uno que me jale las cobijas o ya de perdida hasta las patas si no le hago caso. Al que le va más pior es a mi compa Javi que mero frente de su casa tiene a unos alumiñeros, d´esos que hacer puertas y ventanas de alumiño. Quesque los dueños trabajan desde las 8 de la mañana y en veces son las 10 ó 11 de la noche y siguen con su ruidero, que si la cortadora, que la pulidora, adivinar qué tanto hacen pero lo que más hacen, dice, es un chingo de ruido. Que pa acabarla de amolar, su vecino de al lado, tiene una bomba pa subir agua a su tinaco que cuando la priende haz de cuenta que ra rozando fierro con fierro de tan juerte que se oye y es tan chillante el ruido que en veces le dura la zumbadera o chillido casi todo el día. Que una vez le reclamó al alumiñero y que dos de los chalanes, le tiraron la bronca y que ya mero se agarran a madrazos.

De tanta ruidera ya se ta quedando sordo como si sus oyidos ya se tuvieran acostumbrando a mejor no oyir pa que no les duela la ruidera. Será el sereno, pero, una ciudá que se jacte de respetar a las gentes de áhi, debe crohibir tantísimo ruido. Una bomba de agua que hace harto ruido, vieran de etsigir que la arreglaran itso fapto, que los del carro de la basura mejor tocaran una campanita no tan ruidosa, que quien use el clatson sin jostificación, se lo lleven a chirona o que de perdis, le multen por escandaloso. Que las gentes que trabajan fierro o alumiño, se salgan para juera de la ciudá a poner su negocio o que se encierren, que pongan bardas alta y que, mátsimo, trabajen hasta las 8 de la noche. Digo.

¿QUÉ LE PONGO, O, QUÉ LE QUITO?.- En ocasiones acuden a consulta algunos padres desesperados porque no encuentran la solución al problema de rozaduras de sus hijos. Después de explicar desde hace cuántos días está con la rozadura y cuantas cosas ha usado para untarle en la piel del bebé, preguntan: “¿qué le pongo?” Cuando les explicamos cómo es que se lleva a cabo la rozadura de la piel del bebé, les cambiamos la pregunta, ya no es qué le pongo, sino ¿¡qué le quito!? A los niños que les limpian la piel con toallitas, en realidad no se la limpian, se la embarran, tanto de orines como de excremento y aparte le aplican un sinnúmero de pastas, cremas, ungüentos, aceites, jabones y hasta las que anuncian en la tele. Lo más importante entonces, no es qué le pongo sino qué le quito, quítele las toallitas, los orines y el excremento de la piel usando agua sola si son orines y agua y espuma de jabón si es excremento y enseguida secar sin restregar y, cuando la piel esté muy limpia y seca, aplicar óxido de zinc que ni cura ni mata, solo protege la piel, siempre y cuando se haya aplicado sobre una piel limpia y seca.