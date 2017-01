Con Valor y con Verdad

La coalición electoral opositora mexiquense solamente se quedó en un proyecto, en un amargo sueño para las izquierdas domesticadas y la derecha.

El primer minuto de este martes se venció el plazo para su posible registro, para competir por la gubernatura, pero fracasaron Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, dejándole así el camino libre a los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y Nueva Alianza.

La unión PRD-PT no significa ninguna fuerza real. La candidata de Morena claro que dará batalla: doña Delfina Gómez Álvarez estará acompañada del seguramente tres veces candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, en prácticamente toda la entidad. Esa dupla logrará centenas de miles de sufragios, hablarán recio contra el Gobierno Federal y destacarán los errores locales, pero todo indica que no les alcanzará para derrotar al Presidente Peña Nieto, al doctor Eruviel Ávila, al secretario Miguel Ángel Osorio Chong y al flamante presidente del CEN tricolor, Enrique Ochoa Reza.

En otras palabras, no podrán este año sacar al PRI de la Plaza de los Mártires. Recordemos que solamente está en juego la titularidad del Ejecutivo, por lo tanto, el Estado de Mexico inicia un periplo electoral muy largo, que comprende la elección de junio, la federal del 2018, acompañada de la renovación de las alcaldías y el congreso de Toluca.

¿Entonces a quién lanzar, casi con el triunfo asegurado? En las residencias Estado de México y Los Pinos saben que “casi” con cualquiera de los convocados a la comida de hace 2 lunes saldrían victoriosos, pero hay un ingrediente: si bien el partido que fundara la maestra Elba Esther Gordillo, el que fundara Jorge Gonzalez Torres y el benjamín de carácter humanista cristiano, quieren posiciones, dinero y poder, pero con un aspirante que no se parezca a los ex gobernadores de Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz y Durango.

Van en coalición, porque saben que solos sencillamente no pueden, y porque negocian nada más ni nada menos que con el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas en su propia tierra, pero presionan a que el destape sea terso: otro Duarte, otro Borge, otro Medina u otro Herrera Caldera sería una mentada de madre a todo el país.

Insistimos, ya ganó de nuevo el PRI, pero ojalá el Presidente Peña haya aprendido la lección.

Veracruz.-En esta columna lo dijimos muchas veces: Javier Duarte es el alumno más aplicado de Fidel Herrera. No tiene este reportero las pruebas de que profesor y educando estén metidos en el negocio atroz de la medicinas contra el cáncer falsas, pero si está seguro de que son un par de impresentables. Apenas el lunes 9 de enero el todavía cónsul, en el Cardenal de la Alameda, se acercó a saludarme y a decirme que me leía, y a veces me veía por televisión. Estaba comiendo en un rincón, después de una reunión con el Canciller Videgaray. No se si fue a reclamarme lo aquí escrito, pero le respondí que qué bueno que me leía y veía por internet, y le reiteré que todo lo escrito y dicho lo sostenía. Me sonrió muy seguro de si mismo, me dijo que sabía que iba seguido a Cataluña, y que por allá nos veíamos. Afortunadamente no veré por Barcelona al ejemplo perfecto de la corrupción, que tanto ha dañado a México.

Chiapas.-De acuerdo con el boletín económico estatal, en menos de un año el estado redujo su deuda con el Gobierno Federal cumpliendo sus obligaciones fiscales. Bien por el Secretario de Planeación Juan José Zepeda y por el gobernador Velasco.

Sonora.-La gobernadora Claudia Pavlovich ha demostrado ser una mandataria entrona, transparente y que da voz a los ciudadanos. Lo anterior, no lo digo yo, sino el Presidente de Mexicanos Primero, Claudio X. González Guajardo.

Cohuila.-!Qué vergüenza, tuvo que apechugar el senador Luis Fernando Salazar! Luego de descalificar el proceso de selección y de tachar de traidor al queretano dirigente panista, el legislador ya ofreció su apoyo a Guillermo Anaya. La terrible desunión entre los azules del norte le ofrece, aunque usted no lo crea, la posibilidad de meter a su gallo a la oficina de gobernador, a los Moreira.

