Patrulla de papel

Y como existe la posibilidad de que ahora usted esté surfeando sobre el “fin de semana” escribiré pues temas intensos buscando que se lean ligeros.

-¿para que tanto escándalo? La animadversión hacia los vecinos del norte (sobre todo los WASP) ha sido la constante, basta con recordar el porque les champamos el apodo de “gringos”. Green-go que traducido al idioma de Cervantes se leerá así, ¡verde...vete!.

Entiendo que cuando los Marines Norteamericanos ocuparon Veracruz los niños jarochos revoloteaban frente a ellos y mientras lo hacían les gritaban -!green-go¡ -¡green-go!... interpretado se leería ¡soldado vete! (El green era en alusión el uniforme verde olivo de las tropas de ocupación).

Va otra.- sucedió que cuando pasaba yo por la zona de migración cita esa en el Aeropuerto John F. Kennedy el Agente usando voz condescendiente pero firme detrás de su máscara de pecas anaranjadas me preguntó,- ¿motivo de su visita? Yo respondí -sabe usted compadre, soy columnista, escribo en los periódicos- el oficial, tal vez molesto por mi ligereza me dice -ha, es usted columnista- sonreí- a ver, escríbame una columna, me dio bolígrafo y papel y ahí me tuvo hasta que le entregué mi opinión acerca de su uniforme. Aprendí rápido, mese después volví a pasar por una área de migración norteamericana, otro oficial, la misma pregunta -¿motivo de sus visita?,- de comprar a un Moll- le dije - ¿cuál es su profesión?- entrecerré los ojos y le dije- PROCTÓLOGO- moví los dedos frente a él y le dije -¿desea usted que le muestre mi expertis?.

Como sea, el Presidente Donald Trump prácticamente nos está bulleando, y como todo buen bullero está leyendo nuestra reacción, obvio que los de la extrema derecha de ese país están con él, lease Ku Kuz Klan, “cabezas rapadas” y millones de supremasistas arios, definitivo es que ahora lo único que México puede hacer es dejar que la Opinión Pública Mundial se empate con la posición patriótica (que no nacionalista) de los mexicanos.... Como sea, es fin de semana y usted seguramente está fastidiado de noticias.

Ultimo patrullaje.- Betty Mojica (PRD) va muy adelantada en su búsqueda por la precandidatura al SENADO, hubo quien pensó que Evodio Velázquez Aguirre juntaría capital político (y del otro) para pasar de la Alcaldía de Acapulco al SENADO, hoy es fácil adivinar que si bien le va al Alcalde, solo le alcanzará para concluir su periodo como Presidente Municipal.

Balazo al aire.- para leer en pijamas.

Greguería.- no existe ser más simpático que un político caminando entre el estiércol que van dejando sus pares frente a él.

Oximorón.- sordo melómano

Cisne negro.- 2021.- el Presidente Luis Videgaray acompañado del Embajador de los EE.UU corta el listón de la Base Militar estadounidense en Cozumel (Quintana Roo) justo a la misma hora las Bases Militares (de EE.UU) situadas en Mulejé (B.C.S.) e Iztepec (Oaxaca) inician sus operaciones, protestas de activistas son controladas por operadores de los gobiernos locales.

Haiku.- tu mirada es firme

y chasquea como agua

que pasa entre rocas