En estos días se ha puesto de moda hablar del famoso muro que el presidente de los Estados Unidos amenaza con construir en la frontera con nuestro país, y lo que es peor: que los mexicanos lo paguemos.

A decir verdad, se han escuchado infinidad de versiones sobre este hecho que van desde las interpretaciones centradas en la realidad de los hechos, hasta el fanatismo patriotero que nada resuelve.

Antes de continuar, advierto que no me considero un analista de las relaciones que México pudiera construir con cualquier país del mundo; aunque, por supuesto, no puedo mantener los ojos cerrados ni mi voz guardada para comentar, con responsabilidad, sobre el tema.

Y mire: me duele lo que se dice sobre las personas que están allá de ilegales, simplemente porque tengo una hermana, y muchos familiares y amigos que se han ido buscando una mejor forma de vida. Tampoco dudo de que usted, que me está leyendo, al menos conozca a alguien que, también a usted le duela y sienta que está en riesgo la tranquilidad, al menos, de quienes tanto queremos.

Sin embargo, creo que no hay muro más ofensivo que el que nos ponemos nosotros mismos en nuestra mente. Aunque, de entrada, deberíamos considerarnos ciudadanos del Universo, no sólo del planeta Tierra, y no deberíamos construir murallas ni dibujar líneas divisorias que limitan la interacción entre el género humano.

Ya sé que se deben administrar los recursos y los territorios en sociedades organizadas. Pero, ¿qué tal si todos conviviéramos apoyándonos con respeto y armonía?

Bueno, como están las cosas, lo mejor es dejarnos de quimeras y adentrarnos en la realidad. El tal Donald Trump, a decir verdad, está haciendo lo que cada mandatario debería hacer por su país: procurar que los empleos y los recursos que el gobierno destina se empleen para proveer de lo que la gente, su gente, necesita.

Entonces, los mexicanos, en vez de estarnos enojando, deberíamos ver hacia adentro y replantearnos un mejor proyecto como país y como sociedad.

Es cierto que este señor, definitivamente, está mal de sus facultades; pero bien o mal, de acuerdo con las leyes de su país, es el resultado de la voluntad de su gente, ni más ni menos. Y si ellos, los estadounidenses, lo eligieron como su gobernante, no nos queda más que, antes de criticarlos, ver los errores que nosotros hemos cometido en cada ejercicio electoral.

Además, si nos ponemos a analizar, tenemos que preguntarnos el porqué de tanta emigración de nuestros paisanos que se ha dado a través de los años.

La primera respuesta es lógica: por la falta de oportunidades en nuestra propia tierra. La mala administración de los recursos, y el abuso del poder, nos han dejado pobreza, inseguridad, desempleo, o empleos mal pagados; por donde quiera se escucha: lo que gano apenas si nos alcanza para comer. Entonces, en México, vemos profesionistas que trabajan de taxistas o de meseros, solamente porque NO HAY TRABAJO.

Luego, las tranzas de los funcionarios públicos, la mala planeación educativa, el desvío del dinero de los programas sociales, etc, etc.

Le dije que tengo una hermana allá, en los Ángeles, y ¿sabe de qué vive?, de hacer gelatinas y comida casera. ¿No lo podría hacer aquí? Sí, pero ya tiene allá a sus hijas y sus nietos. Y todos están de ilegales. ¿Los irán a sacar? Tal vez sí; pero deben estar pensando ya de qué van a vivir aquí.

Repito: el peor muro es el que tenemos en nuestra cabeza. El mundo se nos cierra. Creo que debemos abrir los ojos para ver que nuestro país es muy grande, con suficientes recursos naturales como para que aquí mismo podamos progresar.

Hay mucho qué hacer: en el campo, en la industria, en los servicios, en el arte, en la educación, en la cultura, en la ciencia, en la política, en el comercio. ¿No seremos capaces de salir adelante sin el proteccionismo de los Estados Unidos? Yo creo que sí.

Dejemos que Trump construya su muro. Además, si lo quiere hacer, ni tiene por qué pedirnos permiso. Quitemos las barreras de nuestra mente y trabajemos en, y por, nuestra patria. Eso pienso.