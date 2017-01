Cancela Peña Nieto reunión con Trump

El presidente de México, Enrique Peña, decidió no acudir al encuentro con su homólogo de EU, Donald Trump, ante su insistencia de construir un muro en la frontera

Ciudad de México, Enero 27.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto canceló su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el próximo 31 de enero.

A través de su cuenta en Twitter, el jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que informó a la Casa Blanca que no asistirá a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con Trump.

La suspensión del encuentro previsto para la próxima semana, se da luego de que el presidente estadunidense insistió en que México deberá de pagar el muro que pretende construir en la frontera entre ambod países.

La mañana de este mismo jueves, Trump publicó en su cuenta de Twitter al respecto: “Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)”.

El miércoles por la noche, Peña Nieto ofreció un mensaje a la Nación, en el que lamentó y reprobó la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción del muro y reiteró su postura de que México de ninguna manera pagará por ningún muro.

Más tarde, durante el evento con los miembros del Partido Republicano en Filadelfia, Donald Trump aseguró que él y su homólogo mexicano, acordaron cancelar su reunión del próximo martes luego de la negativa del gobierno mexicano de aceptar pagar por el muro fronterizo de más de 3 mil kilómetros que el mandatario de EU busca construir. “Ese encuentro no tendrá lugar hasta que México trate a Estados Unidos con respeto”, aseguró el empresario.

“El presidente de México y yo hemos acordado cancelar nuestro encuentro acordado para la semana próxima y seguir otra ruta, EU no va a pagar por el muro” dijo Trump ante líderes republicanos. El mandatario norteamericano insistió en que ha “dejado claro” al gobierno mexicano que los estadunidenses “no pagarán” ese muro, al enfatizar la importancia de la seguridad fronteriza.

PAGAR EL MURO ES INACEPTABLE: VIDEGARAY

El canciller Luis Videgaray y el titular de Economía, Ildefonso Guajardo, ofrecieron una conferencia de prensa en la Embajada de México en Washington, donde dieron un balance de las reuniones que sostuvieron con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos.

“Construir un muro es una decisión soberana de Estados Unidos, pero buscar que México lo pague es inaceptable”, puntualizó Videgaray.

Reconoció el derecho que tiene el gobierno estadunidense de salvaguardar su frontera, pero consideró que no es una medida adecuada la edificación en la frontera.

Y al hacer referencia al señalamiento del mandatario de que México debe pagar por la construcción del muro, puntualizó:

“Hay temas que son (inaceptables) por dignidad, que no tienen que ver con las exportaciones o la economía, sino con el corazón y el orgullo de los mexicanos. Así como ofrecemos respeto, los mexicanos debemos respetarnos a nosotros mismos, nuestra historia y símbolos nacionales”.

EL IMPUESTO DEL 20%

Sobre la posible aplicación de un impuesto del 20 por ciento a todas las importaciones, los secretarios coincidieron que eso encarecería los productos que se envían desde México, lo que sucedería es que el muro fronterizo lo pagarán los consumidores estadounidenses.

“Un impuesto a las importaciones de Estados Unidos a productos mexicanos no es manera de hacer que México pague por el muro, sino el consumidor norteamericano, que pagaría más caros los aguacates, las lavadoras, las televisiones”, afirmó.