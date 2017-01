Monitoreo Político

Que tal estimados lectores los saludo con mucho gusto comentarles que el Gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió con su gabinete ampliado en donde informo que el ahorro de los 250 millones de pesos que se den como resultado de las medidas y acciones de austeridad implementadas en su gobierno serán encaminados al Instituto Estatal del Emprendedor que encabeza Jaime Nava Romero; con esta decisión sin duda alguna el Gobierno del Estado apoyará a las pequeñas y medianas empresas en el Estado para financiar negocios familiares y con esto fortalecer a los empresarios de Guerrero además de generar empleos y el crecimiento económico de nuestra entidad, muy buena decisión Señor Gobernador..!!

Por otro lado un tema central de este país en este momento es como deberá reconstruirse la relación que tiene México con el nuevo Gobierno y la nueva estructura de los Estados Unidos, se han hecho anuncios importantes el Secretario de Economía estableció que es probable que desista nuestro país de formar parte de un Tratado de Libre Comercio con la zona geográfica que se reconoce como Norteamérica, esto es debido a que si no hay ventaja para nuestro país mejor más vale solos que mal acompañados.

Es importante encontrar la forma en la que habrán de llevarse las relaciones entre los más de 120 millones de hispanos con la parte norte del continente americano que en su mayoría hablan inglés existen sociedades que hablan distintos idiomas y también en Canadá comparten el francés. Toda esta torre de babel se tiene que encontrar una forma de comunicar no solo a los gobiernos sino a los pueblos; los gobiernos habrán de utilizar sus formas de comunicar y de entenderse, de privilegiar lo que como proyecto de nación tienen para cada una de sus regiones es probablemente Canadá la región del planeta que tiene la mayor tranquilidad solamente enfrenta un tema delicado en sus tratos con Estados Unidos y tiene que ver con el manejo de los recursos naturales.

Hay que reconocer que Canadá es un país que ha sabido mantener los bosques y ha sabido desarrollar una industria de explotación sustentable lo que no pueden decir ni los Estados Unidos de América ni los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo se está realizando una situación de carácter estratégico del discurso del Presidente de México Enrique Peña Nieto sobre lo que denominaron el Posicionamiento de Política Exterior en primer lugar es una posición que está estableciendo el Estado Mexicano a partir de su representante del Poder Ejecutivo Federal pero también es una manifestación de quienes participaron como representantes de la sociedad política y la sociedad civil hay que decirlo en términos muy directos sin duda es un momento de causa-efecto pero ha tenido una virtud que es establecer dos prioridades y señalar cinco principios y registrar diez objetivos, Peña Nieto ha sido muy preciso, las dos prioridades a la que me refiero fortalecer la presencia de México en el Mundo y la segunda construir una nueva etapa de diálogo y negociación en la relación bilateral con los Estados Unidos.

Lo que nos está mostrando es que por un lado se agarra y se libera le propone una nueva mirada al mar considerando una posición privilegiada ahí hay un sentido estratégico si el norte se cierra vayamos a los otros puntos cardinales y regeneremos una acción política que finalmente aterrice en el propio mercado interno.

En el aspecto de reconstruir la relación bilateral con este nuevo gobierno de Trump se está haciendo lo propio de un nuevo diagnóstico objetivo, hay una nueva visión de Estados Unidos y México debe de tomar sus propias acciones para defender sus intereses nacionales, hay un posicionamiento de principios y hay que atenderlos porque tienen que ver precisamente con lo que los mexicanos estamos demandando aquel que nos representa, primero Soberanía Nacional, segundo respetar el Estado de Derecho y aquí viene la parte propositiva un tanto pragmática del Presidente en esta idea de diálogo, de construir, de proponer, de integrar al mercado norteamericano en términos de Canada-EstadosUnidos-México, y llevarlo a una negociación integral; pero va más allá y creo que estos objetivos que se ha planteado son una respuesta a la representación que estuvo en esta reunión en donde participan los empresarios, el representante de la CTM, el representante del Senado y de alguna manera el que va tener que atar y desatar los futuros hilos en nuestra relación es el nuevo Secretario de Relaciones Exteriores.

El Presidente Enrique Peña Nieto ha tomado la decisión de no viajar a los Estados Unidos en donde se reuniría con el Presidente Donald Trump, ¿qué es lo que está pidiendo Peña Nieto? está pidiendo derechos de los migrantes, repatriación de migrantes indocumentados de manera digna y respetuosa, responsabilidad compartida, flujo de remesas libres de los connacionales, preservar el libre comercio, integrar nuevos sectores en los acuerdos entre ellos el importantísimo como es la Tecnología, mejores salarios para los trabajadores de México y proteger el flujo de inversión y aterriza en un aspecto central una Frontera que una y no que divida, México no cree en los muros cree en los puentes.

Enrique Peña Nieto está señalando hasta donde podemos llegar, están mirando por adelantado el mensaje al Presidente Donald Trump de que es lo quieren los mexicanos y como lo queremos, la mano está tendida si Trump se equivoca, rechaza, niega o se encierra creo que los derroteros irán por otro camino y como lo dijo el propio Secretario Luis Videgaray no pierdan de vista que empleos y exportaciones también dependen los norteamericanos hay un elemento que podría ser dañino para ellos mismos en este término este es el nuevo paradigma en que nos encontramos desde mi más humilde y modesto comentario, es un discurso estratégico muy importante y puede tener vigencia de aquí en adelante o acabarse en los próximos días, esperemos que todo se resuelva para bien de ambas Naciones..!!

Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooooo..!!