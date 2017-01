Finalmente Victoriano Wences Real, tomó protesta como nuevo Comisionado Político en el Estado por el PT.

El diputado federal, quien también fuera presidente municipal de Tlapa, ha sido designado por la dirigencia nacional para ponerse de acuerdo con la coordinadora y la Comisión Ejecutiva Estatal con el propósito de elevar la militancia de ese partido.

Es decir, la dirigencia nacional movió el árbol, y quienes levantaron el vuelo es porque ya no se sienten a gusto en este instituto político, sobre todo que se habían mantenido echados en la hamaca sin darle más militancia, acostumbrados a trabajar para sus propios intereses.

Quien encabeza el miniéxodo encabezados por Fredy García Guevara, ya diputado independiente, de igual manera fue nombrado por la dirigencia nacional y jamás cuestionó esa irregularidad antidemocrática, claro, porque no le convenía.

Con este nombramiento, Wences Real ha sido reconocido por su labor electoral en la Montaña donde de los 63 mil votos que obtuvo el PT en el estado, 25 mil están en la Montaña, producto del esfuerzo del equipo que trae el nuevo comisionado.

Se cree que quienes salieron del PT se debe a que ya no manejaran las prerrogativas que mes con mes les entrega el órgano electoral en el estado, y que esto lo han venido haciendo durante siete años, pero sin crecimiento de militantes ni simpatizantes.

A quienes se fueron les reprochó que se realizó el acuerdo de que cada integrante de los órganos internos trabajarían en sus respectivas regiones para incrementar el número de militantes, pero solo en la Montaña se hizo el trabajo, con la posibilidad de ser alternativa y opción para las presidencias municipales, y eso no se veía antes.

Señaló que en el PT se han dado espacios a muchas personas, pero algunas no se paran por sus instalaciones de su partido, no dan aportaciones, y cuando buscan otra posición y no se las dan se enojan y se van por donde llegaron.

Adelantó que se irá si no entrega buenas cuentas a quienes lo nombraron comisionado, porque su papel será de conseguir más adeptos para estar listos para el 2018.

INICIA SEFINA ESTÍMULOS FISCALES Y DESCUENTOS. El secretario de Finanzas y Administración del estado, Héctor Apreza Patrón, dio a conocer este viernes inicia el cumplimiento de los Compromisos para el Desarrollo y la Estabilidad Económica de Guerrero.

El listado de compromisos que se pusieron en marcha son los siguientes:

1.- El descuento del 50 por ciento en la expedición, renovación o reposición de la licencia de conducir.

2.- La extensión del pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal en la construcción o remodelación en vivienda de interés social.

3.- La implementación del programa “Ponte al Corriente” para regularizar las tenencias vehiculares del 2013 al 2016.

4.- Se otorga un estímulo al transporte público concesionado en el que se establece un pago único de 3 mil pesos por refrendo, renovación, revista y tenencia para el ejercicio fiscal 2017 y anteriores hasta el 2013.

5.- Además, para los concesionarios que se encuentran al corriente se les extenderá un estímulo extraordinario del 25% adicional al 50% ya establecido, en el periodo del 26 de enero al 25 de abril del 2017.

Apreza Patrón señaló que no se afectarán: Inversiones para infraestructura social y productiva, programas sociales, recursos para el desarrollo económico.

Explicó que esta reducción del dos por ciento en el gasto del Ejecutivo representa aproximadamente 200 millones de pesos que se utilizarán para otorgar estímulos fiscales aproximadamente de 25 millones de pesos a los sectores más afectados como el sector transporte y automovilistas en general, y que en un lapso de 30 a 90 días se dará a conocer la lista de propiedades que el ejecutivo venderá entre los que se mencionan terrenos, viviendas y vehículos.