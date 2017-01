No hay calificados

Quedan ocho jornadas para el fin de campaña en la categoría Pony

Iguala, Gro., Enero 27.- La “fiesta grande” se acerca en la categoría Pony, en donde aún no hay equipos calificados y quedan ocho fechas para que llegue a su fin la campaña regular en la Liga Amateur de Iguala.

Tras jugarse 21 jornadas, la tabla de posiciones es comandada por la escuadra de Lobos Iguala “A” con 58 unidades, este plantel quiere el trono que no ha podido lograr; en el segundo sitio se encuentra Cefor Talentos Taxco con 55 puntos, además tiene dos juegos pendientes y es el único equipo que no ha perdido en este torneo.

Unión Iguala “A” es tercero con 53 puntos, Cañeros le sigue con 47, la 20 de Noviembre es quinto con 46 unidades, Internacional es dueño del sexto escalón con 43, Real Sociedad “A” tiene A 41, los mismo que Nueva Alianza “A”, con 39 aparece Unión Iguala “B”, Macarena de Taxco es décimo con 39 y con 38 se ubica Tuzos Iguala.

Este fin de semana los encuentros que se verán son los siguientes: Cocula contra San Nicolás FC, Real Sociedad “A” vs. Macarena, Real Sociedad “B” vs. Real Tamarindos, Cañeros vs. Nueva Alianza “A”, Tuzos Iguala vs. Unión Iguala “A”, Talentos de Taxco vs. 20 de Noviembre, San Juan vs. Lobos Iguala “A”, Garabatos FC vs. CNOP, Guadalupe vs. Furia Iguala, López Mateos vs. Jaguares de la Loma, León Sport vs. Lobos Iguala “B”, Unión Iguala “B” vs. Internacional y León Iguala vs. Tamarindos.