Ordena Trump hacer muro; Peña lo rechaza

Nueva York, E.U., Enero 26.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó el inicio de la construcción del muro fronterizo asegurando que México lo pagará “al 100 por ciento” junto con medidas para ampliar la detención y expulsión de inmigrantes indocumentados y represalias contra las llamadas “ciudades santuarios”.

En una conferencia de prensa después de firmar la orden ejecutiva para iniciar este proyecto, Trump afirmó que “el aumento de inmigrantes está perjudicando tanto a México como a Estados Unidos. Les diremos qué haremos: vamos a mejorar la seguridad de ambos países. Un país sin fronteras no es una nación. Estados Unidos volverá a retomar el control de sus fronteras”, aseguró.

Argumentó que los extranjeros que ingresan de manera ilegal a Estados Unidos “presentan una amenaza significativa a la seguridad nacional y a la seguridad pública” y que “la continuación de la inmigración ilegal presenta un peligro claro y presente a los intereses de Estados Unidos”.

Y afirmó: “vamos a salvar vidas en ambos lados de la frontera. Y también entendemos que una economía fuerte y saludable en México es muy bueno para Estados Unidos”. Agregó que “verdaderamente creo que podemos mejorar la relación entre ambas naciones a un grado nunca antes visto, ciertamente no en mucho tiempo”.

Trump reiteró que México pagará por el muro “como siempre he dicho” en una entrevista exclusiva con ABC News. Aunque ha indicado que el muro será inicialmente financiado con fondos públicos estadunidenses, subrayó que México pagará el costo a Estados Unidos “al 100”. “Seremos reembolsados en una fecha posterior de alguna transacción que haremos desde México. Solo estoy diciendo que habrá un pago. Será de alguna forma, tal vez una forma complicada”.

Aseguró que el proyecto arrancará dentro de meses y que la planeación empieza de inmediato.

La orden también incluye la construcción de más centros de detención e instalaciones de procesos judiciales migratorios en la zona fronteriza e incrementar por 5 mil el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y triplicar el número de oficiales del servicio de inmigración, como también poner fin a la práctica de detener y después liberar a inmigrantes indocumentados en la frontera.

A la vez, gira instrucciones para reinstalar el “Programa de Comunidades Seguras” impulsando la cooperación entre agentes de seguridad pública locales y autoridades federales migratorias y que fue suspendido durante el gobierno de Obama después de numerosas quejas de abuso de poder y discriminacion.

CASTIGARÁN A “CIUDADES SANTUARIO”

Trump también emitió, en una orden ejecutiva por separado, instrucciones para castigar a las llamadas “ciudades santuario” al negar o limitar fondos federales a aquellas ciudades que han declarado oficialmente que no cooperarán con las autoridades migratorias en detener y entregar a inmigrantes indocumentados, entre las que se cuentan Chicago, Nueva York y Los Ángeles.

Las acciones ejecutivas también incluyen medidas para fortalecer medidas de control migratorio al interior del país y no solo en la frontera. Eso podría implicar que está contemplando redadas y otras medidas contra inmigrantes indocumentados alrededor del país.

El mandatario estadunidense dijo que la vida de muchos estadunidenses fueron afectadas por crímenes cometidos por inmigrantes.

“Nunca mencionan a las familias de los estadunidenses separados para siempre. Jamás mencionan a esas familias que han tenido víctimas y, como presidente, no tengo más deber que proteger la vida de estos ciudadanos”, afirmó.

REPRUEBA PEÑA NIETO CONSTRUCCIÓN DE MURO

Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto reprobó la decisión del gobierno de Donald Trump de continuar con la construcción de un muro fronterizo que, dijo, “desde hace años, lejos de unirnos, nos divide” y reiteró que nuestro país no asumirá el costo de esta obra.

“México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”, sentenció.

Durante un mensaje a través de los medios de comunicación, el mandatario dio a conocer que a partir de las órdenes ejecutivas que firmó este día su homólogo de Estados Unidos, una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera, ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las medidas de protección a los connacionales que viven en aquella nación.

“Los 50 Consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes.

Nuestras comunidades no están solas. El Gobierno de México les brindará la asesoría legal, que les garantice la protección que requieran”, subrayó.

El Ejecutivo convocó a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil, a sumar esfuerzos para respaldar a los migrantes y apoyarlos.

Afirmó que “donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar, ahí debe estar su país”.

Desde el despacho presidencial en la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto puntualizó que las órdenes ejecutivas signadas por Trump ocurren en un momento en que ambos países han iniciado pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica.

“Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad”.

“Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos”, agregó.

Sin hacer referencia a la invitación del presidente de Estados Unidos para encontrarse el próximo martes en la Casa Blanca, el mandatario mexicano dijo que con base en el reporte final de los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía que se encuentran en Washington y “previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir”.