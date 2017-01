Problemas emocionales, causa de la violencia entre estudiantes: Director

El director de la Escuela Secundaria Técnica 81 “Aarón M. Flores Moctezuma”, Servando Ríos Sánchez, atribuyó a un accidente “de juego” la herida con arma blanca que ocasionó 15 puntos de sutura a un estudiante de esa institución.

Reconoció que a pesar de que el lunes pasado las autoridades estatales anunciaron el funcionamiento del operativo Mochila Segura, éste no ha sido aplicado en la institución, “lo hemos venido aplicando con anterioridad al anuncio, lo vamos hacer a su debido tiempo, pero creo que son los padres quienes deben saber qué traen sus hijos en las mochilas”.

El martes en esa institución ubicada en la colonia Servidor Agrario, en esta ciudad, un alumno fue lesionado con arma blanca y trasladado para su atención a la Cruz Roja por una herida en el abdomen, misma que requirió de una sutura de 15 puntos.

Entrevistado en la escuela, el director dijo que la herida fue hecha con una navaja de rasurar que otro estudiante portaba en su mochila y entre juegos abrazó a su compañero provocándole una herida “superficial” en el abdomen.

“Se tocó el timbre para el receso a las 4 de la tarde, venían bajando dos amigos, uno de ellos abraza a su compañero y lo lastima con una navaja de afeitar o de rastrillo que traía en su mochila, no fue intencional, fue un accidente y se trata de una herida superficial en el abdomen”, relató.

El director abundó en que debido a sus problemas familiares los estudiantes de la Técnica 81, al igual que otros adolescentes, se han sumado a la “moda” entre los jóvenes de lesionarse en las muñecas de los brazos o partes del cuerpo con navajas o materiales punzo cortantes como forma de “llamar la atención de la sociedad, porque tienen problemas emocionales”.

Consideró que es grave esta situación, pero mencionó que la educación y formación deben ser valores y acciones compartidas con los padres de familia.

“Lamentablemente el 50 por ciento de nuestros estudiantes en el turno vespertino, provienen de familias disfuncionales, no tienen al papá, la mamá o a ambos; en otros casos tienen a los dos, pero estos no se interesan en sus hijos”, aseguró.

Mencionó que implementarán el programa Mochila Segura, pero será parte de un proceso que debe atenderse con la participación de los padres de familia: “es un proceso, no debemos olvidar que la mochila del alumno es personal, y por eso pedimos a los padres de familia que se involucren, que participen y estén presentes”.

“Hacemos un llamado a los padres de familia que les quede claro que la educación es compartida, inicia en la casa y la escuela reafirma, fortalece conocimiento y valores; y con esta declaración no me excuso, no evado la responsabilidad que tenemos como maestros”, indicó.