Madonna. Censuran a la cantante por comentarios ‘antiTrump’

Los Angeles, E.U., Enero 26.- La estación radiofónica Texas Radio Station ha decidido dejar de transmitir por tiempo indefinido los temas de la cantante Madonna, en respuesta a los comentarios de la llamada “reina del pop” durante la Marcha de las Mujeres.

"La suspensión de las canciones de Madonna en HITS 105 no es un asunto político, es un asunto de patriotismo”, aseveró en un comunicado Terry Thomas, director general de esa estación que forma parte de Texarkana Classic Hits Station.

"Sentimos que está mal tocar las canciones de Madonna y pagar sus regalías cuando la artista ha mostrado sentimientos no estadunidenses. Si todas las estaciones siguieran nuestro ejemplo, sería un gran mensaje económico” para esa intérprete, expuso Thomas.

Durante la marcha realizada el 21 de enero en Washington D.C., la cantautora declaró que “por un momento sentí ganas de ir a explotar la Casa Blanca, pero sé que eso no cambiará nada(...) Yo escojo el amor”.

Estas no son las primeras críticas que recibe la intérprete de La isla bonita por los comentarios que hizo sobre “hacer explotar la Casa Blanca”, residencia oficial del presidente de Estados Unidos.

Sobre ese tema el político Newt Gingrich, ex presidente de la Cámara de Representantes, opinó que Madonna debería ser arrestada y la comparó con los manifestantes violentos que se presentaron durante la toma de posesión de Donald J. Trump como presidente.